舊樓放售｜短線收租 長線等收購！長沙灣三相連全幢物業放盤 市值約2.3億

近年政府積極推動舊區重建，以解決住屋及環境規劃等問題，其中長沙灣區交通及周邊配套成熟，區內不少舊樓重建發展為住宅新盤後，銷情理想，加上個別物業轉作發展商廈，成交呎價亦見理想，因而吸引不少投資者注目。新近有業主放售位於長沙灣元州街三相連全幢物業，預計市價約2.3億元，該批物業涉及全幢業權100%，極具收購價值，而現時地舖租金收入亦有可觀升值空間，屬市場進可攻退可守的投資選擇。

現地舖月租逾 13 萬 料有可觀升幅 中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事張虹表示，上述獨家代理項目位於長沙灣元州街409至413號全幢，總地盤面積約3,342.5方呎，預計整個項目市值約2.3億元，新買家可作短期收租用途，因項目現時單是地舖的每月租金收入約13.43萬元，而毗鄰面積及配套相若的地舖近期剛續租，每月租金收入提升至約6萬元，按此計算，該項目的舖位租金尚有可觀的升值空間。此外，物業投資方向亦靈活，張虹稱，除了可靜候區內大規模的收購重建發展外，新買家亦可考慮自行將項目重建成一座樓高26層的商住物業，地庫可作停車場，地下作商舖及大廈入口，樓上則發展為住宅，共提供約92個實用面積約400餘方呎的單位，迎合市場對住宅物業的需求，極具投資潛力。