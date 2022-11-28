舊樓放售｜西半山般咸道二級歷史戰前洋樓 逾七成業權放售 售價面議

為加快市區重建，最新一份《施政報告》提出建議放寬申請強拍門檻，其中樓齡達50年或以上而少於70年的私人樓宇門檻，由八成業權降至七成，令舊樓收購步伐可望加快，吸引投資者或財團重新考慮舊樓收購值博率。新近有業主將西半山般咸道一幢戰時舊樓逾七成業權，以聯合放售形式推出市場放售。

2011年被列二級歷史建築 獲委任為上述物業獨家代理的中原(工商舖)，其商舖部副分區營業董事周佩珊表示，項目位於西半山般咸道35號，涉及地下連地庫、1樓及2樓，佔全幢約76.9%業權份數，售價面議。物業地下及地庫面積同約1,600方呎，1樓及2樓面積則各約1,115方呎，合共樓面面積約5,430方呎，以交吉形式出售。她表示，物業現為一幢樓高4層的二戰前西式建築物，地盤面積約1,648方呎，於2011年3月22日被列為二級歷史建築；物業外牆刷上淺綠色，配合露台設計，外形獨特高雅，頗具藝術價值。