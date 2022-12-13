舖位市況｜11月五大核心區商舖空置率平穩 銅鑼灣優於大市 灣仔最差

中原(工商舖)統計，11月五大核心消費區商舖空置率走勢平穩，銅鑼灣區仍然為各區中空置率最低地區，最新錄得約5.71%。該行認為，聖誕新年假期向來是傳統消費旺季，商戶爭相推出優惠吸客，加上10月份發放的消費券亦有助刺激市民消費意欲，並陸續有應節租戶物色心儀舖位，為舖市帶來正面氣氛。

五區中灣仔空置率最高 中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，11月五大核心消費區商舖空置率窄幅上落，銅鑼灣區持續為五區中表現最佳，空置率最低，最新錄得約5.71%，而對比2021年11月空置率增多0.76個百分點，按月亦輕微上升0.10個百分點，但整體為各區中最低，證明銅鑼灣區消費力仍受商戶肯定。至於中環區則維持相若水平，11月該區商舖空置率為12.87%，對比10月份微跌0.02個百分點，按年亦減少1.42個百分點。而灣仔區為五區中舖位空置率最高，最新錄得約13.32%，按月遞增0.04個百分點，但比較2021年同期減低1.06個百分點。

市場續錄應節短租個案 黃偉基指，聖誕新年假期將至，11至12月向來是應節行業租舖高峰期，其中銅鑼灣是較受歡迎的地區，近期市場亦錄得花市及利是封店租客短租個案。市場消息指，位於銅鑼灣駱克道520號地舖，面積約1,050方呎，獲花市租客短租約兩個月，市場估計月租約8萬元；而毗鄰的駱克道519號地舖，亦獲利是封店短租約兩個月，市傳月租約10萬元。

旺角區空置率錄跌幅 九龍區方面，旺角區表現較好，黃偉基續稱，該區11月商舖空置率錄0.10個百分點跌幅至約8.67%，對比去年11月亦減低0.42個百分點，相信由於旺角區零售及餐飲元素較多，吸引不少人流前往消費及用膳，舖租叫價亦相對合理，吸引中、大型商戶進駐之餘，亦獲初創或小型店舖青睞。尖沙咀區最新商舖空置率為10.77%，比10月上升0.08個百分點，按年亦多出0.71個百分點，但整體言，繼續維持於約10%水平。

黃偉基分析，臨近聖誕新年長假，預料市民消費意欲會見高漲，進一步利好舖市，而且今年農曆新年較早來臨，應節租客亦已開始物色心儀舖位，市場接連錄得如花市等短租個案，刺激商舖租務氣氛。此外，政府將實施「0+0」入境措施，如於今年底前可正式落實，將為香港吸引一波外來消費力，配合前述利好因素，預料商戶開業信心會陸續增強，商舖空置率會跟隨逐步改善。