舖位成交｜天水圍民生區地舖連租約3200萬沽 現月租逾10萬

受惠於北部都會區概念，天水圍等多個新市鎮未來發展前景向好，吸引不少大型發展商進駐，當中以新地表現最積極，現正發展輕鐵天榮站上蓋住宅項目及橋頭圍商業項目，可見新界西北區的發展潛力。新近天水圍民生區俊宏軒俊宏廣場錄得一宗地舖成交個案，連租約成交價約3,200萬元，而該廣場自去年至今累錄約6宗地舖成交，佔區內地舖買賣成交約兩成。
月租約10.5萬 回報3.93厘
中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事曾自強表示，該成交物業位處天水圍天瑞路88號俊宏軒俊宏廣場G08號舖，舖位面積約1,532方呎，以約3,200萬元沽出，物業以連租約出售，現租客為教育中心，月租約10.5萬元，租金回報達3.93厘。據悉，原業主於2013年以約6,600萬元買入08、09及10號3個相連舖位，現時其餘兩個舖位仍在市場放售中；若3個舖位全數按意向價售出，累計帳面可獲利約3,000多萬元，升幅逾四成半。
去年至今累錄6宗地舖買賣
曾自強續稱，該舖座落民生住宅區，鄰近有多個公私營屋苑，包括天逸邨、天澤邨、天恒邨及新鴻基地產最新住宅項目Wetland Seasons Bay，人流不俗，為該區帶來強勁消費力，支持其造價向好。而根據中原(工商舖)資料顯示，俊宏廣場於2021年至今累錄得約6宗地舖成交，佔區內地舖買賣成交約兩成。他指出，美國最新公佈6月通脹數據，按年升至約9.1%，創近40年來新高，本港有機會跟隨美國持續加息，不少投資者勢轉移資金至潛力較高的工商舖物業作避險，而當中民生商舖回報穩健，不單有街坊生意作基礎支持，加上有同區及跨區顧客光顧，在疫市下屬「進可攻退可守」的投資項目，預計民生舖買賣交投將會持續出現。