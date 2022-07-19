舖位成交｜天水圍民生區地舖連租約3200萬沽 現月租逾10萬

受惠於北部都會區概念，天水圍等多個新市鎮未來發展前景向好，吸引不少大型發展商進駐，當中以新地表現最積極，現正發展輕鐵天榮站上蓋住宅項目及橋頭圍商業項目，可見新界西北區的發展潛力。新近天水圍民生區俊宏軒俊宏廣場錄得一宗地舖成交個案，連租約成交價約3,200萬元，而該廣場自去年至今累錄約6宗地舖成交，佔區內地舖買賣成交約兩成。

月租約 10.5 萬 回報 3.93 厘 中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事曾自強表示，該成交物業位處天水圍天瑞路88號俊宏軒俊宏廣場G08號舖，舖位面積約1,532方呎，以約3,200萬元沽出，物業以連租約出售，現租客為教育中心，月租約10.5萬元，租金回報達3.93厘。據悉，原業主於2013年以約6,600萬元買入08、09及10號3個相連舖位，現時其餘兩個舖位仍在市場放售中；若3個舖位全數按意向價售出，累計帳面可獲利約3,000多萬元，升幅逾四成半。