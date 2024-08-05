花墟重建｜第一太平戴維斯：太子道西物業64.5%業權放售 估值1.6億

市區重建局於今年3月中公布洗衣街/花墟道重建計劃，同區有業主趁機出售同屬花墟段的舊樓物業。第一太平戴維斯獲委任出售太子道西206-208號地舖及樓上住宅部份(合共約64.5%業權)，現時估值約1.6億元，住宅部分呎價每方呎約6,000餘元，以現狀連租約出售。

物業為一幢為15層高商住物業，地下為商舖，1-14樓為住宅。是次出售之物業業權，商舖部分的建築面積約2,313方呎，而住宅部分的實用面積則總共約13,871方呎。物業位於太子道西花墟段當眼位置，毗鄰大型購物中心「MOKO」、五星級酒店「帝京酒店」。步行往港鐵太子站或旺角東站亦只需數分鐘步程。