花墟重建｜第一太平戴維斯：太子道西物業64.5%業權放售 估值1.6億

市區重建局於今年3月中公布洗衣街/花墟道重建計劃，同區有業主趁機出售同屬花墟段的舊樓物業。第一太平戴維斯獲委任出售太子道西206-208號地舖及樓上住宅部份(合共約64.5%業權)，現時估值約1.6億元，住宅部分呎價每方呎約6,000餘元，以現狀連租約出售。
物業為一幢為15層高商住物業，地下為商舖，1-14樓為住宅。是次出售之物業業權，商舖部分的建築面積約2,313方呎，而住宅部分的實用面積則總共約13,871方呎。物業位於太子道西花墟段當眼位置，毗鄰大型購物中心「MOKO」、五星級酒店「帝京酒店」。步行往港鐵太子站或旺角東站亦只需數分鐘步程。
可考慮翻新作宿舍或共居空間
第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，承業主委託物業首次出售，物業現時估值約1.6億元，住宅部分呎價每方呎約6,000餘元，買家可考慮把物業翻新成為宿舍或共居空間，來迎合市場因《施政報告》提出「高才通計劃」及大學非本地生學額急升令住宅租務市場供不應求的情況，如翻新後回報率有機會達7厘以上。
第一太平戴維斯九龍商業銷售部高級經理陳鋈焜稱，是次出售地段為花墟必經路段，租客相當穩定經營。而受惠於市建局的洗衣街及花墟道發展計劃致該地舖位數目大幅減少，所以舖位價值將受到支持。新鴻基地產(016)在洗衣街發展的約150萬方呎地標項目，落成後勢必大幅刺激區內商舖及住宅的需求。