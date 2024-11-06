花灑含菌隨時比馬桶更污糟　專家教一招KO頑固污垢｜好裝修

大家喺清潔浴室時，有一啲地方係會好容易忽略，其中一樣就係你每日都用嘅花灑頭喇！有研究顯示，未經清潔嘅花灑頭嘅含菌量竟然比馬桶仲多?! 唔想越沖越污糟，就要記得留意四大跡象，有專家仲教路只需一樣嘢，就可以輕鬆清理陳年污垢！
花灑頭暗藏細菌危機
英國曼徹斯特大學的研究發現，自來水中的礦物質會在花灑頭內部慢慢積聚，形成水垢。每隔3個月沉積物或會令噴頭堵塞。而潮濕的環境容易讓細菌繁殖，在花灑頭表面形成黏稠的生物膜，成為細菌的溫床。因此淋浴時噴出的熱水所含的細菌，分分鐘比馬桶還要多。
花灑頭積聚的黏液亦含有與一系列疾病有關的微生物，包括：
- 退伍軍人症
- 克羅恩病
- 敗血症
- 皮膚、頭髮、耳朵和眼睛相關疾病
美國科羅拉多大學博爾德分校的研究人員亦發現，30%的花灑頭竟然藏有大量鳥分枝桿菌，而這種細菌與多種嚴重肺部疾病密切相關。更可怕的是，細菌可能通過淋浴時的水霧被我們吸入或滲入皮膚。尤其對免疫力較低或有肺部疾病的人來說，風險更高。
花灑變髒4大跡象
- 花灑周圍有可見的黑色斑點
- 水壓變得非常弱或沒有水流
- 表面出現白色或淡黃色的硬質沉積物
- 花灑頭或周圍出現粉紅色的黴菌或黏稠物質
花灑頭多久該清潔一次？
為了確保花灑頭的清潔，專家建議：
- 每週進行簡單清潔
- 每1-3個月進行一次深度清潔
超簡單除垢大法
有一名日本媽媽就在網上分享一個簡單方法，只需要利用家中一款調味料，幾個步驟就能輕鬆解決出水孔堵塞和藏菌的問題。
準備材料及工具：
- 白醋 (半杯)
- 熱水
- 大盆
- 舊牙刷
- 牙籤
清潔步驟：
- 在大盆中倒入熱水，加入半杯白醋，攪拌均勻
- 將花灑頭完全浸泡在醋水中約3-4小時，如有頑固污垢可浸泡一整晚
- 倒水後，用舊牙刷刷洗人每個出水孔
- 若仍有殘留頑固污垢：可用牙籤仔細清除
- 用清水徹底沖洗花灑頭，確保沒有醋味殘留
注意事項：
因爲水垢是鹼性的，所以酸醋可以中和污垢，使其更易去除。但切記不要將醋與含氯的清潔劑混合使用，以免產生有毒的氯氣。如果擔心醋味，可以在浴室開啟抽風扇或打開窗戶通風。
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本文章內容及圖片均由專欄作者裝修佬提供。