花灑含菌隨時比馬桶更污糟　專家教一招KO頑固污垢｜好裝修

大家喺清潔浴室時，有一啲地方係會好容易忽略，其中一樣就係你每日都用嘅花灑頭喇！有研究顯示，未經清潔嘅花灑頭嘅含菌量竟然比馬桶仲多?! 唔想越沖越污糟，就要記得留意四大跡象，有專家仲教路只需一樣嘢，就可以輕鬆清理陳年污垢！

花灑頭暗藏細菌危機

英國曼徹斯特大學的研究發現，自來水中的礦物質會在花灑頭內部慢慢積聚，形成水垢。每隔3個月沉積物或會令噴頭堵塞。而潮濕的環境容易讓細菌繁殖，在花灑頭表面形成黏稠的生物膜，成為細菌的溫床。因此淋浴時噴出的熱水所含的細菌，分分鐘比馬桶還要多。

花灑頭積聚的黏液亦含有與一系列疾病有關的微生物，包括：

退伍軍人症

克羅恩病

敗血症

皮膚、頭髮、耳朵和眼睛相關疾病

美國科羅拉多大學博爾德分校的研究人員亦發現，30%的花灑頭竟然藏有大量鳥分枝桿菌，而這種細菌與多種嚴重肺部疾病密切相關。更可怕的是，細菌可能通過淋浴時的水霧被我們吸入或滲入皮膚。尤其對免疫力較低或有肺部疾病的人來說，風險更高。