英國伯明翰Solihull全新現樓Imperial House 一房223萬入場(多圖)｜海外樓市

Imperial House提供約60個住宅單位，備有一房至三房單位及特色單位。(中原地產提供)

英國伯明翰城市索利赫爾(Solihull)近年成為港人熱門聚居地，不少人稱讚當地治安好、恬靜宜人兼校網理想，適合一家大小，因此吸引不少家庭客及新移民落腳。坐落於Solihull的全新現樓「Imperial House」，提供約60個住宅單位，備有一房至三房單位及特色單位，實用面積由393至1,437方呎不等；一房單位入場價約英鎊23萬(約222.8萬港元)起。

「Imperial House」周邊有多個大型公園綠地、附近亦有休閒中心(Tudor Grange)，步行15分鐘內可到達大型連鎖超市(ALDI、Morrisons、Waitrose & Partners)、醫院(Solihull Hospital)、購物中心(Touchwood Solihull、Mell Square)，以及酒吧、餐廳等及各種生活配套設施一應俱全。