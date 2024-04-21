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地產
2024-04-21 18:24:39

英國伯明翰Solihull全新現樓Imperial House 一房223萬入場(多圖)｜海外樓市

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英國伯明翰Solihull全新現樓Imperial House 一房223萬入場(多圖)｜海外樓市

Imperial House提供約60個住宅單位，備有一房至三房單位及特色單位。(中原地產提供)

英國伯明翰城市索利赫爾(Solihull)近年成為港人熱門聚居地，不少人稱讚當地治安好、恬靜宜人兼校網理想，適合一家大小，因此吸引不少家庭客及新移民落腳。坐落於Solihull的全新現樓「Imperial House」，提供約60個住宅單位，備有一房至三房單位及特色單位，實用面積由3931,437方呎不等；一房單位入場價約英鎊23(222.8萬港元)起。

「Imperial House」周邊有多個大型公園綠地、附近亦有休閒中心(Tudor Grange)，步行15分鐘內可到達大型連鎖超市(ALDIMorrisonsWaitrose & Partners)、醫院(Solihull Hospital)、購物中心(Touchwood SolihullMell Square)，以及酒吧、餐廳等及各種生活配套設施一應俱全。

謝爾頓郊野公園(Sheldon Country Park)距「Imperial House」只需約14分鐘車程，佔地300多英畝，讓居民可享「城中鄉村」的絕佳體驗，包括有足球場、兒童遊樂區外，還有農場全年免費開放，林護員亦會在農場組織季節性活動。

⇊即睇Imperial House單位⇊

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項目交通便捷，從Solihull坐火車可以直達倫敦馬里波恩火車站(Marylebone Station)，駕車或火車車程約2小時，到倫敦出差工作亦可以即日往返。未來HS2通車後，前往倫敦將由約86分鐘車程縮減至約41分鐘。索利赫爾火車站(Solihull Rail Station)到伯明翰市中心摩爾街火車站(Birmingham Moor Street Station)10分鐘。Solihull來往商業圈十分便捷，由項目開車約16分鐘到國家展覽中心(National Exhibtion Centre)及伯明翰機場(Birmingham International Airport)，吸引不少白領上班族和專業人士居住，十分適合自住。

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此外，Solihull擁有豐富教育資源。參考英國教育標準局(Ofsted)評級，Solihull區內有多達30間學府獲評鑑為「Good」及「Outstanding」的中小學，包括車程約15分鐘有「Outstanding」等級的Tudor Grange Academy, Solihull中學、Oak Cottage Primary School小學和「Good」等級的Alderbrook School小學等，其教育資源十分優質，學習氣圍良好及師生關係融洽。

Imperial House」基本資料

  • 地址：2-6 Homer Rd, Solihull B91 3ZW, United Kingdom
  • 發展商：Elevate Property Group
  • 業權：999
  • 總戶數：60個單位
  • 單位間隔及實用面積：一房至三房及特色單位(實用面積3931,437方呎)
  • 設施：停車場、單車存放處、天台花園、園林花園
  • 入伙日期：20244
  • 發售形式：現樓
  • 香港銷售代理：中原地產代理（海外）有限公司
  • 客戶查詢熱線：8300 0295 黃小姐
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