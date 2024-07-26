英國倫敦豪宅The Sky Residences 一房116萬英鎊起｜海外置業

名人最愛住酒店，其中代表人物是Coco Chanel，長期住在豪華五星級酒店。酒店住宿的吸引力及優勢眾多，包括享受到周到及專業的服務、安全保障、地理位置優越、環境舒適、設施齊備、餐飲選擇多元、社交和商務便利等。 One Bishopsgate Plaza坐落於英國倫敦Zone 1著名核心地段利物浦街(Liverpool Street)之上，是市內首個糅合豪華住宅和高級酒店的摩天大樓項目。歐洲首間泛太平洋酒店位於大樓下半部分，由國際知名室內設計公司Yabu Pushelberg操刀(作品包括紐約的柏悅酒店和四季酒店)，設有237間客房，於2021年9月開業，2024年暑假期間每晚平均房價約495英鎊左右；住宅部分The Sky Residences，由21樓至41樓，共提供160個住宅單位，並由泛太平洋酒店提供優質管理服務。

中原(海外)獲發展商委託推售The Sky Residences，是次推售一房及兩房，當中一房單位實用面積580至638方呎，售價約116萬英鎊(約1,166萬港元)起，呎價約1,827至2,396英鎊(約18,362至24,081港元)；兩房單位實用面積863至1,020方呎，售價約180萬英鎊(約1,809萬港元)起，呎價約1,927至2,453英鎊(約19,367至24,654港元)。 ⇊ The Sky Residences ⇊

The Sky Residences位於大樓的21樓至41樓，提供一房、兩房以及三房戶型選擇，實用面積580至1,632方呎，由 PLP Architecture 建築公司精心設計，碩大的玻璃窗，讓每個單位都能享受最佳的採光度和空間感，同時大部分單位均配備全落地窗及雙朝向，住戶置身於空中府第，居高臨下傲視壯闊美景，加上項目非凡的鋼柱建築，令大樓外觀別具氣派，高聳雄偉。項目充分體現了豪華的現代生活，被泰晤士河、塔橋、小黃瓜大樓和聖保羅大教堂等倫敦當代地標簇擁著，令住戶恰如置身於一個私人畫廊之中。

住戶設施及服務包括24小時禮賓服務、天際酒廊、圖書館、酒吧、私人會議室、34樓空中露台、多用途活動室、會客室等。住戶亦可享用酒店內的豪華設施，包括游泳池、健康中心、餐廳和酒吧。此外，星級禮賓及專業家政團隊協助住戶於外出期間，處理家居清潔、植物澆水、收發郵件、打包行李，安排寵物看護照顧愛寵、訂購生活日用品、衣服乾洗等。 The Sky Residences交通四通八達，交通樞紐近在咫尺，利物浦街車站只相距兩分鐘的步程，同時亦與歐洲之星、倫敦城市機場和希斯羅機場緊密相連。