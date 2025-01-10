英國去年十大樓市升幅城市 平價區追落後

港人熱衷投資英國樓市，不少會以地段為揀樓首要考慮，不過按2024年全英升幅最強勁十大城市，低水地段反而有追落後之勢。位於西密德蘭城市的史篤(Stoke-on-Trent)去年樓價升17.2%，冠絕英國；升幅第二、三位是曾被視為治安欠佳的倫敦斯勞(Slough)及奧咸(Oldham)。至於全英國最貴地區西敏(Westminster)，樓價卻跌3.6%。 撰文︰Wendy全球樓行 英國Halifax銀行的最新數據顯示，去年史篤的平均樓價按年上漲17.2%或超過3.3萬鎊(約31.6萬港元)，至22.7萬英鎊(約217萬港元)。 而排名第二的斯勞曾被票選為十大全英最差的居住地區之一，去年平均樓價上升近15%或6.45萬英鎊(約61.7萬港元)，至49.77萬鎊(約476萬港元)。

斯勞曾列十大最差居住地 斯勞在2022年的「十大全英最差的居住地區」中排名第九位，當地人形容街道上到處都是外賣包裝袋和啤酒空罐。根據英國犯罪率統計crimerate網站數據指，斯勞是伯克郡最危險的主要城鎮，2023年斯勞的整體犯罪率為每1,000人有120人犯罪，最常見的罪行是暴力和性犯罪。

奧咸治安欠佳 樓價漲近15% 至於大曼城區的奧咸(Oldham)亦曾被視為治安欠佳，但樓價升幅仍排名第三，平均樓價由2023年的約21.86萬英鎊(約209萬港元)，上升到今年的約25.05萬英鎊(約240萬港元)，升幅超過3萬英鎊或14.6%。 另外，東北部西約克郡的巴拉福特(Bradford)樓價漲13.1%，至約22.63萬英鎊(約216萬港元)。大曼城區的保頓(Bolton)升12.9%，至約25.21萬英鎊(約241萬港元)。班士尼(Barnsley)和禾夫咸頓(Wolverhampton)也躋身十強。 買家搵平貨 樓價追落後 Halifax表示，史篤、禾夫咸頓和丹夫林(Dunfermline)等城鎮今年的樓價顯著增長，主要原因是買家尋求更平價的地區，令該區樓價追落後，但仍低於全國平均水平。 貴價地段樓價反跌 西敏挫3.6% 然而倫敦多個高樓價行政區出現下跌，包括伊靈(Ealing)、南華克(Southwark)及哈羅(Harrow)，當中倫敦西敏(Westminster)仍然是英國樓價最貴的地區，平均樓價約為73.06萬英鎊(約699萬港元)，但是比2023年同期下降3.6%。 料今年整體樓價再升4% 大型地產網站Rightmove預計，今年仍是買家市場，預計英倫銀行或在2025年減息4次，並且令2年期和5年期定息按揭計劃的息率有機會降至約4厘，同時估計2025年英國平均樓價將上漲4%，房地產中介公司平均放盤數量亦會達10年來最高水平。成交量方面，今年全年成交量料進一步升至115萬伙。