英國曼徹斯特市中心Waterhouse Gardens在港推售 最平382萬起(多圖)｜海外地產

「Waterhouse Gardens」由英國知名發展商Salboy精心打造，整個項目佔地2.46英畝，提供556伙單位，當中第1期Irwell House提供181伙，備有一房至三房單位，實用面積由434至2,439方呎，預計2026年第二季竣工。項目設有酒店級的會所設備，住戶專用會所面積達11,000方呎，設備包括私人游泳池、水療中心、共享辦公室空間、壁球場、健身室、私人電影院等。

坐落於英國曼徹斯特市中心M3黃金地段位置的「Waterhouse Gardens」最新來港推售，現時可售單位入場費約38.7萬英鎊(約382萬港元)，為實用面積756方呎的兩房單位。

「Waterhouse Gardens」交通四通八達，是項目極大優勢之一。項目與曼徹斯特維多利亞鐵路站(Manchester Victoria Station)相距約數分鐘步程，而維多利亞鐵路站是曼徹斯特三大交匯車站之一，擁有火車和輕軌兩大公共交通系統，可以輕鬆前往市中心-丁斯蓋特街(Deansgate St.)、商業區Spinningfields及阿爾伯特廣場(Albert Square)等。另外，項目配套亦十分完善，15分鐘生活圈，生活所需一應俱全，步行可到便利店(Co-op Food - Green Quarter - Cypress Place)、聖邁克爾旗幟和天使草甸公園(St Michael's Flags & Angel Meadow Park)、大型連鎖超級市場(Sainsbury's Local)及曼徹斯特阿戴爾購物中心(Manchester Arndale Shopping Centre)等。

英國西北部大型重建項目N.O.M.A，落成後將成為曼徹斯特商業及娛樂行業的新發展區，同時鄰近皮卡迪利站(Piccadilly Station)及曼徹斯特維多利亞鐵路站(Manchester Victoria Station)，是N.O.M.A地區的另一優勢，「Waterhouse Gardens」距離N.O.M.A僅需約8分鐘步程，預計將吸引大批金融業專才等定居當地，租務潛力及物業升值潛力龐大。

曼徹斯特是英國第二大城市，擁有豐富的教育資源。項目3英里範圍內有多達80間學院獲英國教育標準局(Ofsted)評鑑為「優秀」(Outstanding)及「良好」(Good)的等級，包括︰步行約13分鐘的Cheetwood Primary School及車程約9分鐘的Abbott Community Primary School等#。此外，項目車程約9分鐘可到索爾福德大學(University of Salford)，車程約18分鐘可到曼徹斯特大學(The University of Manchester)及曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan University)，對學生及教職員均十分方便。