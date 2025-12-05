英國秋季預算案下置業新局 Kidbrooke Village 投資與自用雙贏

每年英國財政大臣發表的預算案都牽動英國經濟與民生，尤其房地產市場。今年秋季預算案一如既往帶來多項稅務和政策上調整，這些變化不僅塑造英國整體經濟發展方向，更直接影響海內外投資者和用家在英國置業的決策與布局。 對於廣大海外置業者而言，英國房產的穩定與透明是其核心吸引力，尤其值得關注是，今次預算案針對房地產變動較少，如印花稅、所得稅和國民保險維持不變。更令人欣慰是，房東毋須繳納租金收入國民保險，房產所得稅的微調(僅上漲2%)將延後至2027年4月生效。政策上的穩定，為著眼長遠、追求穩健回報的投資者提供清晰、可預期規劃時間表，是鞏固市場信心重要基礎。

Kidbrooke Village由著名發展商Berkeley Group打造。

稅務新政下脫穎而出 秋季預算案勾勒出全新置業藍圖，頂級發展商Berkeley Group旗下Kidbrooke Village憑獨特規劃、優越地理位置和極高物業標準，成為專業投資者還是追求高品質生活的用家都應重點關注的明星項目。 Kidbrooke Village位於倫敦東南Zone 3的格林威治(Greenwich)自治市，是一個屢獲殊榮的旗艦級再生項目，擁有大量綠地、配套齊全的生態化新社區。項目完美契合對高品質、專業化資產的所有要求，作為全新落成的現代化住宅，Kidbrooke Village的單位普遍達EPC(能源效益等級)B級、甚至A級。這不僅幫助投資者規避未來舊樓升級的成本和風險，更因其能源效率極高，使其成為租客(特別是專業白領)首選，直接提升投資回報率。 項目擁有自己的Kidbrooke火車站，直達London Bridge僅需約16分鐘、Waterloo僅需約25分鐘，吸引大量在金融城、金絲雀碼頭工作年輕專業人士和家庭，這類租客素質高、租期長，且對物業品質要求嚴格。

四大公園環抱極罕見 86英畝的綠色心臟是項目最核心的賣點。整個社區被四大公園環抱，包括受保護的Cator Park和Sutcliffe Park，提供廣闊運動、休閒和親近自然空間。在倫敦Zone 3範圍內如此規模的生態綠地極罕見，為用家提供獨一無二居住價值。 另外，成熟的一站式社區配套設健身房、24小時禮賓服務、社區中心、多間優秀學校、兒童遊樂場、超市(Sainsbury's)、咖啡館、餐廳、藥房等，居民足不出戶可滿足日常生活所需，提升生活便利，營造強烈社區歸屬感。項目周邊的學校資源亦優越，成為許多家庭換房首選，確保物業在家庭買家市場的保值力。

Skyview Gardens 示範單位。

低維護成本 易於管理 Berkeley Group旗下物業的質量、社區的管理和長期的維護都具備極高標準。對於海外投資者而言，這意味低維護成本和易於管理的租賃資產，極大簡化了「房東責任」帶來的挑戰。 秋季預算案標誌英國樓市更加注重基礎設施、社區質量和資產穩定性。在新的財政年度，聰明的置業者應以更長遠的眼光審視市場，將資金投向具備強勁市場基本面和長期增長動力的資產。本月12至13日(周五至六)在Berkeley展銷廳下午2時30分舉行講座，內容包括簡介2025英國秋季預算及購買物業流程。詳情請查詢62116203。