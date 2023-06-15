英國置業申按揭另類選擇 估唔到呢類都得

根據英國大型屋網Zoopla數據顯示，當地樓價在過去6個月內以全英國計，累跌1.3%，倫敦樓價於5月則按年走低0.2%。評級機構穆迪預料，持續高企的通脹和最近貸款利率飆升，將引發英國樓市出現調整，樓價未來2年恐瀉一成，另預計英國經濟今年下半年進入衰退，並將會持續六個季度，而到明年年底，失業率將達到6%。

英國樓市因應通脹高企及持續加息影響，樓市陷入膠著狀態，買家議價空間較大，而有不少港人對於投資英國物業仍希望申請按揭。其實英國除一般大型銀行、中小型財務機構外，還有一種特殊按揭可供選擇，一般人相信都未必知道，就是伊斯蘭理財(Islamic Finance)或伊斯蘭按揭(Islamic Mortgages)。原來除了伊斯蘭教徒光顧外，其他人都可以申請，值得留意是，伊斯蘭按揭是不存在「利息」兩個字。

伊斯蘭融資冇利息二字

面對經濟轉差、樓市回調，卻有不少人借機「趁低殺價」買入磚頭，然而又不想以現金full pay物業下，希望透過物業按揭置業，加上入息水平無法達到大型銀行借款要求，故希望尋找另類方法上車。筆者曾遇過有港人以公司名義申請伊斯蘭按揭，由於是自僱關係，收入時高時低，計劃購買英國樓時，又想申請75%的高成數按揭，因而選擇此類按揭。當然收入不高或不穩定，申請高成數按揭時，銀行基於風險管理，收取的「按揭利率」相對較高，行內的Broker稱，「Higher borrowing ratio = Higher rates」，不過，重點是伊斯蘭融資方案是不存在「利息」二字。

必須符合教義

傳統上，伊斯蘭教教義上禁止列明放貸人獲得固定回報或利息的借貸合同，因為會給放貸人帶來不勞而獲的收入，從而令借款人負上不公的責任。故此，伊斯蘭信徒置業，若需要承造按揭，會使用符合其教義的Islamic Finance。

可揀合夥人制度

至於今次簡易介紹Islamic Finance，目前英國提供各類型的伊斯蘭抵押貸款，其一是合夥人(partnership,Diminishing Musharakah)制度，基本上「借款人」(即物業買家)跟銀行之間是一種聯合企業或合夥人關係，當購買物業時，兩者是共同擁有物業，「物業買家」付出的首期就是其所佔的股份百分比，其餘百分比就屬於銀行。例如物業價值30萬英鎊(約297萬港元)，買家需付出6萬英鎊(約59.4萬港元)的首期，佔比20%，銀行擁有80%，為了購買餘下的股份，以致擁有整個房產，每月向銀行支付定額的「資本」。由於買家已入住該物業，同時每月亦需要向大股東支付租金，在特定的年期內(通常是25年)，以購買銀行所擁有的股份，最終可擁有物業的100%擁有權，情況類似共享業權(Shared Ownership)。