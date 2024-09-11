租務市場表現理想，發展商積極將旗下物業推出市場招租。英皇集團旗下中環奧卑利街28號「The Unit Soho」於上月起招租，英皇集團副主席楊政龍表示，首批推出逾20伙招租，出租率已達90%，最高呎租約120元，為一個極高層A室，實用面積約387方呎，附設傢俬，以約4.5萬元租出。

楊政龍稱，「The Unit Soho」提供69伙，戶型由一房至兩房，以及6個特色單位，單位面積由351至564方呎，是旗下首個住宅租賃項目。他續稱，項目主要目標客戶為內地專才及專業人士等，目前內地客佔比約50%，外籍人士則佔約10%。集團會繼續推出單位招租，若全數69伙租出，預計每月租金收入約150萬至200萬元。