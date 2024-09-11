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地產
2024-09-11 17:54:46

英皇中環The Unit Soho租出逾20伙 呎租高見120元(有片)

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英皇中環The Unit Soho租出逾20伙 呎租高見120元(有片)

楊政龍表示，The Unit Soho首批推出逾20伙招租，出租率已達90%，最高呎租約120元。(蘇文傑攝)

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租務市場表現理想，發展商積極將旗下物業推出市場招租。英皇集團旗下中環奧卑利街28號「The Unit Soho」於上月起招租，英皇集團副主席楊政龍表示，首批推出逾20伙招租，出租率已達90%，最高呎租約120元，為一個極高層A室，實用面積約387方呎，附設傢俬，以約4.5萬元租出。

楊政龍稱，「The Unit Soho」提供69伙，戶型由一房至兩房，以及6個特色單位，單位面積由351564方呎，是旗下首個住宅租賃項目。他續稱，項目主要目標客戶為內地專才及專業人士等，目前內地客佔比約50%，外籍人士則佔約10%。集團會繼續推出單位招租，若全數69伙租出，預計每月租金收入約150萬至200萬元。

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英皇今日開放「The Unit Soho16樓全層3個現樓連裝修示範單位予傳媒參觀，實用面積介乎241387方呎，涵蓋一房及兩房間隔。其中16A室，實用面積387方呎，兩房間隔，外望中環一帶開揚城市景，睡房設有L形落地大玻璃窗。

跑馬地宏德街項目料月內登場

楊政龍透露，集團旗下跑馬地宏德街1號前英皇駿景酒店住宅項目部署月內推售，提供123伙，樓花期僅長約6個月，會視乎市況保留部分單位作為收租，相信可為集團帶來理想的租金收入。至於同系壽臣山洋房項目「壽臣山15號」、香港仔「澄天」、屯門「畔海」及西半山「半山捌號」等在售項目會採取善價而沽策略，當中「半山捌號」迄今累沽約80%單位，部分未發售單位亦已轉租，並獲得理想租金收入。

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