英皇再沽非核心物業 西環工廈低層戶860萬易主 呎價僅約3400元｜工廈市況

近年積極出售非核心物業的英皇國際(163)，最新再沽出工廈物業，旗下位處西營盤的香港工業大廈，繼去年7月獲職業安全健康局，以約1.48億元買入該廈地廠單位後，物業1樓樓面新近亦獲同座業主承接，成交價約860萬元，新買家有意增持單位作長線收租用途。

意向月租約 4.4 萬 料回報逾 6 厘 中原(工商舖)工商部高級分區營業董事梁錦和表示，最新成交位於港島西區德輔道西444至452號香港工業大廈1樓H室，單位面積約2,480方呎，以交吉形式易手，成交價約860萬元，平均呎價約3,468元。新買家為同座業主，購入該單位計劃用作長線收租，目前該單位意向呎租約18元，意向月租約44,000元，料可享租金回報逾6厘。

18 年升值逾 4 倍 帳賺 690 萬 梁錦和指出，是次易手單位原業主為英皇國際或相關人士，於2007年以約170萬元購入該物業，過去一直持有作長線收租用途，現以約860萬元易手，持貨18年，帳面獲利約690萬元，期內升幅逾4倍。翻查記錄，香港工業大廈甚受用家及長線投資者歡迎，過去一年間累計錄得7宗買賣成交，最近5宗買賣成交均為中高層戶，平均呎價約4,382元，較是次最新成交呎價有所回調。而該廈最大宗買賣成交，為地下A及B號連兩個車位，於2024年7月錄得，物業面積約20,414方呎，成交價約1.48億元，平均呎價約7,250元。