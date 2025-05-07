熱門搜尋:
母親節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA Victoria Blossom 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 凱和山 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-05-07 17:00:00

英皇再沽非核心物業 西環工廈低層戶860萬易主 呎價僅約3400元｜工廈市況

分享：
英皇集團近年積極沽售旗下非核心物業，最新沽出西環工廈低層戶，作價860萬元。

英皇集團近年積極沽售旗下非核心物業，最新沽出西環工廈低層戶，作價860萬元。

近年積極出售非核心物業的英皇國際(163)，最新再沽出工廈物業，旗下位處西營盤的香港工業大廈，繼去年7月獲職業安全健康局，以約1.48億元買入該廈地廠單位後，物業1樓樓面新近亦獲同座業主承接，成交價約860萬元，新買家有意增持單位作長線收租用途。

意向月租約4.4 料回報逾6

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事梁錦和表示，最新成交位於港島西區德輔道西444452號香港工業大廈1H室，單位面積約2,480方呎，以交吉形式易手，成交價約860萬元，平均呎價約3,468元。新買家為同座業主，購入該單位計劃用作長線收租，目前該單位意向呎租約18元，意向月租約44,000元，料可享租金回報逾6厘。

adblk5

18年升值逾4 帳賺690

梁錦和指出，是次易手單位原業主為英皇國際或相關人士，於2007年以約170萬元購入該物業，過去一直持有作長線收租用途，現以約860萬元易手，持貨18年，帳面獲利約690萬元，期內升幅逾4倍。翻查記錄，香港工業大廈甚受用家及長線投資者歡迎，過去一年間累計錄得7宗買賣成交，最近5宗買賣成交均為中高層戶，平均呎價約4,382元，較是次最新成交呎價有所回調。而該廈最大宗買賣成交，為地下AB號連兩個車位，於20247月錄得，物業面積約20,414方呎，成交價約1.48億元，平均呎價約7,250元。

adblk6

香港工業大廈坐落西環沿海地段，前往港鐵香港大學站只需步行約4分鐘，附近亦有巴士、小巴、電車等公共交通工具，交通便利，一向不乏租客追捧。梁錦和稱，如今上址新買家以較低價購入單位，相應可獲取較高租金回報空間，並預期可吸引更多投資者入市尋寶，帶旺工廈買賣氣氛。

即睇工商廈買賣盤 (HOUSE730)
 

洗冷氣機教學專家教路｜（am730製圖） 洗冷氣機教學專家教路｜電費貴原因（am730製圖） 洗冷氣機教學專家教路｜1.拆下外殼濾網（am730製圖） 洗冷氣機教學專家教路｜2.在冷氣機底墊垃圾袋（am730製圖） 洗冷氣機教學專家教路｜3.往蒸發器位置噴發清潔劑（am730製圖） 洗冷氣機教學專家教路｜4.隔塵網風乾後放回原位（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能