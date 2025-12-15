英皇電影城進駐北京太古坊 再開京城第三店料2027年正式啟用

英皇影院集團宣佈再次與太古地產(1972)旗下項目合作，繼去年宣佈進駐北京三里屯太古里項目後於北京太古坊開設英皇電影城。預計戲院將於2027年正式啟用，成為集團在北京營運的第三家戲院。

新影城位於北京市朝陽區北京太古坊——該項目包括目前已經運營的頤堤港綜合發展專 案及其二期擴建部分，亦是其享譽業界的「太古坊」品牌首次於中國內地亮相。頤堤港毗 鄰國際知名的 798 藝術區，坐擁直通地鐵的交通優勢，是朝陽區乃至全北京最受歡迎的 集商務、購物和休閒娛樂於一體的活力社區。根據北京市政府發佈的《北京城市總體規劃(2016年-2035年)》，明確定位朝陽區為整體規劃的重要戰略地區，商圈功能日益豐富。