熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-12-15 18:30:00

英皇電影城進駐北京太古坊 再開京城第三店料2027年正式啟用

分享：
英皇電影城進駐北京太古坊 再開京城第三店料2027年正式啟用

英皇電影城北京三里屯店。

英皇影院集團宣佈再次與太古地產(1972)旗下項目合作，繼去年宣佈進駐北京三里屯太古里項目後於北京太古坊開設英皇電影城。預計戲院將於2027年正式啟用，成為集團在北京營運的第三家戲院。

新影城位於北京市朝陽區北京太古坊——該項目包括目前已經運營的頤堤港綜合發展專 案及其二期擴建部分，亦是其享譽業界的「太古坊」品牌首次於中國內地亮相。頤堤港毗 鄰國際知名的 798 藝術區，坐擁直通地鐵的交通優勢，是朝陽區乃至全北京最受歡迎的 集商務、購物和休閒娛樂於一體的活力社區。根據北京市政府發佈的《北京城市總體規劃(2016-2035)》，明確定位朝陽區為整體規劃的重要戰略地區，商圈功能日益豐富。

adblk5

英皇集團副主席楊政龍表示很高興再次與太古地產旗下項目合作，很榮幸能再下一城進駐太古地產於內地的首個太古坊項目。再加上兩家位於北京CBD區域的電影城長安街英皇集團中心及三里屯太古里英皇電影城，相信在京城能形成「三店」的連鎖協同效應，有利集團整體佈局網絡發展。集團兩家位於北京的英皇電影城深受片商歡迎，一直以來為不少國產鉅製及荷里活電影的首映禮宣發場地，期望第三店的加入能舉辦更多大型電影首映活動以及高端文化活動，助力北京以至國家推動文化產業發展。

北京太古坊英皇電影城將提供8個獨立影廳，其中一個為貴賓廳影廳，提供超過1100個座位，配備新一代激光 IMAXLED 等前沿電影放映技術，為消費者提供極致的觀影享受，打造成北京市優質娛樂熱點。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

英皇電影城進駐北京太古坊 再開京城第三店

北京太古坊。

ADVERTISEMENT

ad