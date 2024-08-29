荃灣中心業主心雄中伏！撤辣後主動賠訂重售 最終反價失敗 賺少10萬｜二手市況

樓市今年2月底全面撤辣後，一度激活二手成交量，當時被喻為「炒家天堂」的荃灣中心於撤辣後4日已錄14宗成交，樓價更愈升愈有，有兩房業主相隔11日，單位成功賣貴10%。該屋苑有業主當時心雄，原於3月以361萬元沽出一個兩房單位，其後業主決定主動賠訂，並反價重售，惟如今市況逆轉下，最新以368萬元易手，較舊價僅賣貴7萬元，扣除賠訂費用後不但未有獲利，更賺少約10萬元。

市場最新錄得荃灣中心10座低層F室成交，實用面積約425方呎，兩房間隔。據悉，原業主於3月初、即撤辣後以361萬元成交，惟一星期後見屋苑樓價持續向上，遂決定主動賠訂予買家，並反價77萬元或約21%，以438萬元重新放售單位。