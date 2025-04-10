荃灣工業中心四連層物業招標出售 市場估值6.5億｜工廈市況

荃灣工業中心屬傳統老牌工廈，不少用家亦鍾情於此使用了十數年以上。(中原提供)

香港分層工廈存量按年持續減少，加上近年政府大力推動活化工廈重建項目，傳統工廈愈見矜貴。政府持續推動「北部都會區」發展計劃，荃灣作為連接新界西與市區的交通樞紐，更具地理優勢，區內工廈轉型升值空間可期。有區内業主趁勢委託世邦魏理仕及中原(工商舖)作聯合獨家代理推出荃灣工業中心二樓至五樓四連層貴重矜罕物業以公開招標形式放售，截標日期為2025年6月20 日(星期五)中午12時正。

中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，荃灣德士古道220至248號荃灣工業中心二樓至五樓，每層約54,425方呎，總建築面積約217,700方呎，另設一樓1個貨櫃車位、 2個貨車位以及5個私家車位配售。市場估值約6.5億元，折合呎價約3,000元。