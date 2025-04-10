荃灣工業中心四連層物業招標出售 市場估值6.5億｜工廈市況

香港分層工廈存量按年持續減少，加上近年政府大力推動活化工廈重建項目，傳統工廈愈見矜貴。政府持續推動「北部都會區」發展計劃，荃灣作為連接新界西與市區的交通樞紐，更具地理優勢，區內工廈轉型升值空間可期。有區内業主趁勢委託世邦魏理仕及中原(工商舖)作聯合獨家代理推出荃灣工業中心二樓至五樓四連層貴重矜罕物業以公開招標形式放售，截標日期為2025年6月20 日(星期五)中午12時正。
中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，荃灣德士古道220至248號荃灣工業中心二樓至五樓，每層約54,425方呎，總建築面積約217,700方呎，另設一樓1個貨櫃車位、 2個貨車位以及5個私家車位配售。市場估值約6.5億元，折合呎價約3,000元。
該物業為1幢樓高26層高之工業大廈，是次放售樓面橫跨四層樓面，為工場用途，設計實用，提供寬敞靈活的空間布局，其中二至四樓樓底高達4.57米，每層承重可達每平方呎約300磅，5樓則為3.35米，承重亦達150磅。最特別的是該物業設有3部專用貨𨋢及提供7500 Amp三相電，特別適合業務需求高的用家。物業位處荃灣市中心，屬工業、商業及住宅混合核心地帶，毗鄰荃灣西港鐵站(步行約8至9分鐘)，交通便利且具極高升值潛力。配套方面，大廈設有貨運電梯及充足停車位，滿足工商用途的多樣化需求。
世邦魏理仕香港資本市場部主管甄浚岷指，荃灣工業中心屬傳統老牌工廈，不少用家亦鍾情於此使用了十數年以上；而且物業位處荃灣工商交通樞紐，北連深圳口岸，透過港珠澳大橋更可直達中港整個商業網絡，擁有強大物流優勢，因而獲不少投資者青睞。此次放售的二至五樓連租約樓面，適合追求穩定回報的投資者，亦有交吉樓層，為長線布局的用家提供理想選擇。