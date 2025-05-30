荃灣工業中心高層逾2萬呎樓面放售 意向價較5年前買入價低14%｜工廈市況

中原(工商舖)工商部分區營業董事葉宇政表示，是次獨家代理項目位於荃灣德士古道220至248號荃灣工業中心23樓09至16室，總建築面積約22,669方呎，實用面積約17,438方呎，另有1個貨車位及1個私家車位可供配售，整個項目意向價約6,800萬元，以交吉形式出售，折合呎價約3,000元。

荃灣區加快舊區重建規劃步伐，市建局最新就荃灣地區規劃進行深度研究，初步建議劃分為5個區域，加快舊區更新，亦強化荃灣作為連接新界西與市區的交通樞紐，區內工廈升值潛力更大。有業主趁勢委託中原(工商舖)作獨家代理負責出售荃灣工業中心高層半層矜罕樓面，意向價約6,800萬元，較5年前購入價約7,872萬元，低1,072萬元或近14%。

葉宇政指出，該物業為1幢樓高26層高之工業大廈，是次放售樓面屬高層單位，實用率達80%，為同區罕有逾20,000方呎的交吉放售單位，同時，該廈設有大型車場，可入40呎貨櫃，物業位處荃灣市中心，屬工業、商業及住宅混合核心地帶，毗鄰荃灣西港鐵站（步行約8至9分鐘），交通便利，可滿足工商用途的多樣化需求。

葉宇政稱，荃灣工業中心屬區內知名工廈，位處荃灣工商交通樞紐，北連深圳口岸，透過港珠澳大橋更可直達中港整個商業網絡，擁有強大物流優勢，向來甚受投資者及用家青睞。業主於2020年以約7,872萬元購入，今次因應業務轉營及重整投資組合而加快推售步伐，因而採取蝕讓求售策略吸客。葉宇政認為，是次獨家代理物業為該廈罕有交吉大樓面，實用率高，業主叫價亦相當克制及貼市，對有意享穩定租務回報的投資者及長線經營的用家而言是一大明智選擇，預料將受市場追捧。