荃灣新型工廈One Midtown近千呎連約戶 呎價4500元 成今年第二低｜工廈市況

荃灣區受惠於北部都會區，以及區內近年工商廈林立，吸引不少投資者及用家尋寶，帶動買賣投資氣氛。荃灣新型工廈One Midtown一伙低層戶，最新由中原(工商舖)工商部促成交易，成交價約436.5萬元，呎價僅約4,500元，為該廈今年度第二低價成交，新買家可享近4厘理想租金回報。

上手業主持貨 12 年 帳升兩成 位於荃灣海盛路11號的One Midtown，沽出單位為5樓10室，物業面積約970方呎，中原(工商舖)工商部副分區營業董事馬健邦稱，物業剛以約436.5萬元易手，按單位現時每月租金收入約14,600元計算，租金回報約有3.9厘，屬相當吸引水平。據悉，原業主於2012年6月以363.6萬元購入物業，持貨12年，帳面升值72.9萬元，升幅約有兩成。他指出，該單位的景觀開揚，面向藍巴勒海峽，享有開揚無敵海景；新買家除鍾情單位景觀外，考慮到該單位租客穩健，故隨即購入作長線投資用途。