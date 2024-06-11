荃灣新型工廈One Midtown近千呎連約戶 呎價4500元 成今年第二低｜工廈市況

荃灣區受惠於北部都會區，以及區內近年工商廈林立，吸引不少投資者及用家尋寶，帶動買賣投資氣氛。荃灣新型工廈One Midtown一伙低層戶，最新由中原(工商舖)工商部促成交易，成交價約436.5萬元，呎價僅約4,500元，為該廈今年度第二低價成交，新買家可享近4厘理想租金回報。
上手業主持貨12年 帳升兩成
位於荃灣海盛路11號的One Midtown，沽出單位為5樓10室，物業面積約970方呎，中原(工商舖)工商部副分區營業董事馬健邦稱，物業剛以約436.5萬元易手，按單位現時每月租金收入約14,600元計算，租金回報約有3.9厘，屬相當吸引水平。據悉，原業主於2012年6月以363.6萬元購入物業，持貨12年，帳面升值72.9萬元，升幅約有兩成。他指出，該單位的景觀開揚，面向藍巴勒海峽，享有開揚無敵海景；新買家除鍾情單位景觀外，考慮到該單位租客穩健，故隨即購入作長線投資用途。
同類中層戶呎價6200元 創今年新高
樓高41層的One Midtown配套設施齊備，提供多部載客及載貨升降機，並設有可停放貨櫃車、貨車及私家車的停車場，對物流及貨倉客而言更為吸引。據了解，One Midtown今年度已累錄5宗買賣成交，是次最新成交呎價為今年度第二低，而近期該廈成交呎價亦見拾級而上，項目最新錄得一宗今年度呎價新高個案，單位為中層07室，面積約985方呎，成交價約611萬元，平均呎價逾6,200元。
馬健邦續指，隨著近年荃灣區商業規劃發展成熟，荃灣西更屬區內大型商業樓群，加上區內多個大型購物商場、住宅及酒店等相互連接，激發源源不絕的商業潛力，是企業擴展業務的好選擇。
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