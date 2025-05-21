荃灣本月租賃成交突破百宗 海之戀．愛炫美四房租金較舊租升14%｜二手樓租賃

中原地產荃灣西站第二分行B組高級分區營業經理林恩信表示，荃灣區本月暫錄約110宗租賃成交，與上月同期約105宗相若。區內租盤短缺，令租金表現持續高企，部分屋苑租金更錄得明顯升幅，隨著租賃旺季即將來臨，預計租金將進一步攀升。

林恩信指出，海之戀本月暫錄22宗租賃成交，已超越上月全月的17宗。其中愛炫美5A座中層B室，實用面積約1,163平方呎，四房間隔，以42,800元租出，呎租約36.8元；較對上於2023年的租約月租37,500元，上升5,300元或約14.1%。

林恩信指，由於市場租盤短缺，加上區內四房大單位供應少而需求大，故租金升勢更為顯著。上址業主於2018年以2,387萬元買入單位，現享近2.2厘租金回報。