荃灣本月租賃成交突破百宗 海之戀．愛炫美四房租金較舊租升14%｜二手樓租賃

中原地產荃灣西站第二分行B組高級分區營業經理林恩信表示，荃灣區本月暫錄約110宗租賃成交，與上月同期約105宗相若。區內租盤短缺，令租金表現持續高企，部分屋苑租金更錄得明顯升幅，隨著租賃旺季即將來臨，預計租金將進一步攀升。
林恩信指出，海之戀本月暫錄22宗租賃成交，已超越上月全月的17宗。其中愛炫美5A座中層B室，實用面積約1,163平方呎，四房間隔，以42,800元租出，呎租約36.8元；較對上於2023年的租約月租37,500元，上升5,300元或約14.1%。
林恩信指，由於市場租盤短缺，加上區內四房大單位供應少而需求大，故租金升勢更為顯著。上址業主於2018年以2,387萬元買入單位，現享近2.2厘租金回報。
昌耀大廈新裝修兩房放盤不足4天租出
林恩信稱，荃灣昌耀大廈高層E室，實用面積約381方呎，兩房間隔，附帶新裝修，放盤不足4天，以14,500元成交租出，呎租約38.1元。
林恩信透露，租客為區內分支家庭，眼見市場租盤短缺，地鐵沿線大型屋苑例如綠楊新邨、愉景新城等，現時租金平均已上升至16,000至17,000元水平；昌耀大廈位於荃灣港鐵站附近，衣食住行方便程度不比指標屋苑遜色，加上上址連新裝修，故爽快拍板，即睇即租。據了解，業主於2006年以75萬元買入單位，現享租金回報高達23厘。