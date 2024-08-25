荃灣本月錄160宗成交 萬景峯四房業主因租客一條件願意減價｜租賃市況

余仲平透露，新租客為專業人士，心儀單位有裝修，景觀開揚，加上交通方便，睇樓後即日洽租，業主見租客背景佳，又具誠意，故願意減租2,000元，減幅約5.3%。據了解，業主於2020年以1,570萬元買入單位，現租出可享約2.8厘租金回報。

中原地產荃灣萬景峯分行副分區營業經理余仲平表示，荃灣萬景峯5座高層C室，實用面積約822方呎，四房套房間隔，望連綿山景。月租叫價3.8萬元，最後以3.6萬元租出，呎租約43.8元。

海之戀連錄一房租賃成交。(資料圖片)

海之戀連錄一房租賃成交 呎租見 52.4 元

中原地產荃灣高級資深分區營業經理陳麗嫦指，海之戀7座高層C室，實用面積約391方呎，一房間隔。新租客為一對本地夫婦，心儀單位實用企理，亦享海景，深知市場租盤短缺，睇樓後立即洽租。

據了解，業主見夫婦斯文有禮，態度誠懇，加上職業穩健，難得遇到好租客，即減租1,000元或約，以2.05萬元租出，呎租約52.4元。陳麗嫦續指，業主於2022年以895萬元買入單位，現租出料享約2.7厘租金回報。