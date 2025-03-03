荃灣汀九海景別墅命名嘉富海灣 最快本月底招標前排洋房｜新盤登場

偉達地產旗下荃灣汀九青山公路368號海景別墅今日(3日)正式命名為「嘉富海灣」(GRANDVIEW OCEANIA)，共設13幢3層獨立洋房，每幢實用面積由2,469至3,150方呎，戶型包括三房兩廳至五房兩廳，除別墅 H外，每幢連683至1,652方呎的花園和室外泳池；頂層天台面積則由627至880方呎不等。

偉達地產董事蕭偉霖表示，項目最快本月底至下月初開放現樓參觀，率先推出前排洋房以招標形式推售，定價將參考九龍塘及港島南等區全海景或類似設計豪宅，目標客群為經常外出工幹及經常來往內地的本地客及內地客。

關於項目命名，蕭偉霖指，名稱源於本人小時候在嘉慧園居住，當中「嘉」與「家」同音，帶出家庭溫暖的感覺；而英文名「Grandview」，亦與嘉慧園的英文名「Grenville」同音，以「GRANDVIEW OCEANIA」為名，更能突顯出項目無遮擋海景Grand View，嘉富海灣這個名字比喻除了擁有物質上的富有，住戶更感受生活和自然環境的結合，令心靈和健康同樣富足。