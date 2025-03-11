荃灣私樓爆蝕讓潮！租客靜待時機斥733萬入手海景三房套｜二手市況

一手熾熱氣氛帶動下，近日二手市場交投逐漸回暖，不過業主蝕錢賣樓情況持續，當中荃灣最少有5個屋苑近期錄得損手成交，有租客趁機鎖定單位入市。灣景花園一個海景三房套以733萬獲同區租客承接。

利嘉閣地產荃灣區區域董事李佩珍稱，灣景花園2座低層E室，實用面積約708方呎，屬三房一套間隔。原開價818萬元放售，經誠意洽商後以733萬元成交，呎價約10,353元，累減85萬元或約10.4%。

李佩珍透露，新買家於同區租住多年，認為樓價已見底，故決心置業。早前覓得上述優質物業放盤，聯絡代理睇樓後，客人心儀屋苑環境宜居，單位間隔合用，可望全海景，景觀優美，光猛舒適，於是落實洽購。據悉，原業主於2017年以約809.8萬元購入單位，持貨約8年，現轉售帳面虧損76.8萬元，單位期內貶值約9.5%。她補充，該屋苑現有約29個單位放盤，最低入場費由約580萬元起。

海之戀．愛炫美海景兩房減價 65 萬易主

中原地產荃灣海之戀分行高級資深分區營業經理伍潔玲表示，海之戀．愛炫美5B座高層C室，實用面積約534方呎，兩房間隔，享海景。

據了解，原業主一手買入後一直作收租之用，因有其他投資打算，去年底租約完結便轉租為售，開價920萬元，放盤數月，眼見二手物業難敵一手新盤低開，近日難得有買家洽購，接受現實減價遷就，最終減價65萬元或約7.1%，以855萬元沽出，呎價約16,011元。

伍潔玲指，買家為同區租客，認為租樓只是過渡性，長期租樓不划算，見過年後樓市轉趨穩定，新盤交投暢旺添入市信心，所以加快入市決定。原業主於2017年以901萬元一手買入單位，持貨約8年，現轉售帳面蝕46萬元，單位期內跌價約5.1%，由於期內有租金收入可抵銷蝕幅，料實質獲利離場。