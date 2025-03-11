荃灣私樓爆蝕讓潮！租客靜待時機斥733萬入手海景三房套｜二手市況

一手熾熱氣氛帶動下，近日二手市場交投逐漸回暖，不過業主蝕錢賣樓情況持續，當中荃灣最少有5個屋苑近期錄得損手成交，有租客趁機鎖定單位入市。灣景花園一個海景三房套以733萬獲同區租客承接。
利嘉閣地產荃灣區區域董事李佩珍稱，灣景花園2座低層E室，實用面積約708方呎，屬三房一套間隔。原開價818萬元放售，經誠意洽商後以733萬元成交，呎價約10,353元，累減85萬元或約10.4%。
李佩珍透露，新買家於同區租住多年，認為樓價已見底，故決心置業。早前覓得上述優質物業放盤，聯絡代理睇樓後，客人心儀屋苑環境宜居，單位間隔合用，可望全海景，景觀優美，光猛舒適，於是落實洽購。據悉，原業主於2017年以約809.8萬元購入單位，持貨約8年，現轉售帳面虧損76.8萬元，單位期內貶值約9.5%。她補充，該屋苑現有約29個單位放盤，最低入場費由約580萬元起。
海之戀．愛炫美海景兩房減價65萬易主
中原地產荃灣海之戀分行高級資深分區營業經理伍潔玲表示，海之戀．愛炫美5B座高層C室，實用面積約534方呎，兩房間隔，享海景。
據了解，原業主一手買入後一直作收租之用，因有其他投資打算，去年底租約完結便轉租為售，開價920萬元，放盤數月，眼見二手物業難敵一手新盤低開，近日難得有買家洽購，接受現實減價遷就，最終減價65萬元或約7.1%，以855萬元沽出，呎價約16,011元。
伍潔玲指，買家為同區租客，認為租樓只是過渡性，長期租樓不划算，見過年後樓市轉趨穩定，新盤交投暢旺添入市信心，所以加快入市決定。原業主於2017年以901萬元一手買入單位，持貨約8年，現轉售帳面蝕46萬元，單位期內跌價約5.1%，由於期內有租金收入可抵銷蝕幅，料實質獲利離場。
放盤半年一減再減！小西灣藍灣半島三房1200萬獲同區客入手(多圖)｜二手樓成交
海濱花園兩房呎售8830元
受惠《財政預算案》調整印花稅，市場400萬元以下物業頻獲承接。世紀21集團發展商項目部(二部)營業董事林國輝說，海濱花園海妍閣(21座)低層E室，實用面積約453方呎，兩房間隔，最新以400萬元易手，呎價約8,830元，可受惠最新100元印花稅措施。
據了解，原業主於2015年以450萬元購入單位，持貨約10年，現沽售帳面損失50萬元，單位期內蒸發約11.1%。
荃灣爵悅庭三房失守7球易手
市場消息指，荃灣爵悅庭錄得本月首宗二手買賣，單位為西爵軒中層D室，實用面積約521方呎，三房間隔，外望山景。單位原叫價760萬元，放盤約半年，最後累減61萬元或約8%，以699萬元沽出，跌穿700萬元關口，呎價約13,417元。
據悉，新買家為區內分支家庭，見單位有裝修，睇樓後決定承接。資料顯示，原業主於2018年以853萬元購入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧損約154萬元，單位期內貶值約18.1%。
劈價走貨！太古城雅裝天台特色戶大減310萬獲外區客承接(有圖)｜藍籌屋苑
綠楊新邨連環「見紅」 炒家入市4個月急沽
綠楊新邨更連錄2宗「見紅」買賣，有炒家入市4個月即急沽。中原地產荃灣西站第二分行B組高級分區營業經理林恩信指，綠楊新邨P座高層6室，實用面積約445方呎，兩房間隔。今年2月放盤叫價520萬元，單位高層開揚，亦近港鐵站，吸引上車客承接，最後減價50萬元或約9.6%，以470萬元沽出，呎價約10,562元。據悉，原業主於2024年10月以510萬元入市，持貨僅約4個月，現轉售帳面輸40萬元或約7.8%。
林恩信續指，綠楊新邨F座高層7室，實用面積約445方呎，同屬兩房間隔，附雅致裝修。今年1月放盤價560萬元，經代理議價後，最後以530萬元成交，呎價約11,910元。
據了解，買家為用家，見綠楊新邨造價已回落至2015年價位，決定把握時機置業，見上址業主肯提供議價空間，即入市上車。原業主於2018年以680萬元買入單位，持貨約7年，現易手帳面虧損150萬元，單位期內貶值約22.1%。