華懋何文田站瑜一 提供447伙 月內應市

封海倫(左)稱，瑜一第IA期由2座住宅大樓組成，提供447伙，單位戶型涵蓋一房至四房；右為陳慕蘭。(李睿哲攝)

鐵路新盤一向受市場追捧，華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目第I期正式命名為瑜一(IN ONE)，分三期發展，其中第IA期涉447伙，料最快本月可獲批預售樓花同意書，屆時隨即推售。

華懋銷售總監封海倫表示，第IA期定價會參考九龍豪宅區、市區新鐵路上蓋物業如九龍站及黃竹坑港島南岸等，預計入伙日期2024年7月26日，樓花期長約24個月。瑜一將分IA、IB及IC共三期發展，提供844伙，另第IB期亦已申請預售，涉183伙。

華懋銷售總經理陳慕蘭稱，第IA期由2座住宅大樓組成，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由311至1,615方呎，當中主打兩房，佔192伙；其次為三房，共172伙，而一房及四房分別佔75伙及8伙；另設少量特色戶。

NOVO LAND第三輪 暫超額109倍

兩大新界上車盤明日雙雙賣樓，其中恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway次輪開售185伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，截至昨日，連同復活票計(即首輪銷售向隅客重新入票)，暫收逾8,000票，以價單發售182伙計，超額近43倍。新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期第三輪發售140伙，新地代理總經理陳漢麟稱，截至周一累收15,331票，包括356張經紀票，以價單發售139伙計，超額逾109倍。

飛揚加推47伙 折實393萬入場

由長江實業集團(1113)及新地合作發展的屯門飛揚第1期昨加推47伙，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價及呎價分別393萬元及12,564元起，折實平均呎價15,138元；發展商首次於價單中推出地下連特色前庭戶。