華懋再攜手香港中樂團舉辦鼓樂系列活動 邀慈善機構加入推動情緒健康

華懋集團第二年與香港中樂團攜手合作，呈獻由香港中樂團主辦的「香港鼓樂節」旗下「鼓動心弦 連結世界」鼓樂系列活動，由剛於上周假香港文化中心音樂廳舉行的「如心賞樂音樂會」揭起序幕。

今年邀得三位奧運泳手，歐鎧淳、鄭莉梅及楊珍美創辦的Mind The Waves加入，透過不同的鼓樂活動，關注青少年的心理健康。

「鼓動心弦 連結世界」得到香港旅遊發展局支持，涵蓋一系列不同形式的公眾活動。當中有跨越十八區的鼓樂訓練及演出，除小朋友、青少年、長者等，更會包括少數族裔、青少年在囚人士、「共創明『Teen』計劃」成員的參與，接受由香港中樂團所委派的導師培訓，拍攝演出影片。為配合旅遊業發展，影片將於各區景點拍攝，推廣文化深度遊。重頭節目將包括於12月8日於西九文化區藝術公園舉辦的「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及5G直播音樂會。

除鼓樂外，更會加入舞蹈元素，邀來內地非遺鼓隊及本地踢他舞、街舞團隊，加上韓國、馬來西亞、新彊、印度的鼓樂名家演出。華懋、懲教署、屈臣氏集 團及「共創明『Teen』計劃」亦將派出鼓隊演出，與市民及遊客同樂。香港中樂團更邀請各國駐港領使館為市民及旅客介紹該國美饌及文化，展現香港盛事之都的魅力，推動盛事經濟，鞏固香港的國際城市地位。