華懋推出亞洲首筆三重主題銀團貸款 總額80億

華懋集團今日(24日)宣布成功完成一項總額達80億元的銀團貸款，此乃華懋首筆銀團貸款，為亞洲可持續金融樹立新標杆。作為區內首筆結合綠色、社會及可持續發展表現掛勾的銀團貸款，該貸款獲市場熱烈響應，最終吸引12家具領導地位的國際、區域及本地銀行參與，認購金額更超出初始目標2.5倍。 華懋表示，熱烈的市場反應充分體現了集團卓越的財務狀況與強健的企業管治水平，縱然當前市場環境趨於審慎且地緣政治局勢緊張，仍成功獲得銀行合作夥伴的堅定支持與信賴。此次成功獲取新融資將進一步鞏固集團的財務實力及資金流動性，為持續投資拓展、推動業務增長及創造可持續長期價值奠定更堅實基礎。

該貸款不僅進一步增強財務實力，其創新架構更鞏固華懋於責任發展領域的領先地位，同時為融資與可持續城市轉型的結合開創嶄新的實踐模式。 華懋集團控股有限公司主席兼獨立非執行董事Peter Brien表示，此項涵蓋三大主題的銀團貸款，完美體現集團構建可持續發展基業的願景——將環境管理、社會責任與財務表現融合。此舉將直接加速推進集團的CCG 3050+減碳路線圖，即承諾於2030年前將碳強度較2020基準線降低至少51.8%。透過將融資結構與可量化的可持續發展成果掛勾，集團正將責任發展理念制度化，貫徹至集團各個層面。