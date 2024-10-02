華懋東京街項目命名「瑜悦」 提供198伙 主打一房佔近七成｜新盤登場

九龍區新盤登場！由華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣東京街28號項目今日(2日)正式命名為「瑜悦」(ECHO HOUSE)，提供198伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積由312方呎起；主打一房單位合共132伙，佔項目整體單位數目接近七成。
華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜悦」已取得預售樓花同意書，亦已獲批入伙紙，預計關鍵日期為2025年6月18日，示範單位及售樓說明書正在籌備中，最快月內以現樓形式推售。
封海倫透露，項目定價會參考西九龍內鄰近港鐵站新盤，由「瑜悦」步行少於1分鐘即達港鐵長沙灣站，交通便利；而項目設有3層高基座商場，加上配合周邊西九龍文創生活圈的發展，料吸引年輕家庭及看好核心區長線發展的客群。
她稱，減息對樓市有正面影響，一手及二手成交市場氣氛蓬勃，而住宅租賃市場亦見活躍，現時租金水平已達到五年來的身高，可見市場居住需求強烈，預期有租客「轉租為賣」。
全港首個採用MiC私人住宅項目
封海倫表示，項目中文名稱「瑜」意指美好、優越；「悦」則代表項目承傳集團的可持續發展理念，為全港首個採用組裝合成建築法(MiC)的綠色建築私人住宅項目，更悉心引入多項創新綠色設計，務求打造令人舒適愉悦的生活空間。
單位面積312至594呎
華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，「瑜悦」單位實用面積由312至594方呎，主要為一房單位，佔項目整體單位數目近七成，合共132伙；而兩房及三房單位則分別佔約 約兩成及一成，分別提供44伙及22伙，當中包括少量特色單位。
陳慕蘭續指，項目英文名「ECHO HOUSE」分別代表「ECO」標誌著項目以綠色建築為設計藍本，引入多項綠化創新設計；「CULTURAL」帶出項目位於文創生活圈，鄰近多個藝術文化地標及創意熱點；「HARMONIOUS」則指項目同時著重與社區共融，設有集消閒、娛樂、創意交流於一身的開放式廣場「ECHO PLAZA」，凝聚活力；「ONE-OF-A-KIND」反映項目匯聚地利、綠意及創意，打造獨特的居住空間。
邀SENZA A Cappella 為項目創作主題曲
華懋集團銷售經理馮晉傑稱，「瑜悦」著重綠意及創新設計，匯聚生活靈感，更與周圍文創生活圈共融，因此特意邀請本地年輕合唱組合SENZA A Cappella 為項目創作名為「ECHO of Life」的專屬主題曲，將音樂與項目設計概念融合，象徵項目結合不同元素及活力，相互呼應。