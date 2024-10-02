華懋東京街項目命名「瑜悦」 提供198伙 主打一房佔近七成｜新盤登場

「瑜悦」(ECHO HOUSE)，提供198伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積由312方呎起。(吳康琦攝)

九龍區新盤登場！由華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣東京街28號項目今日(2日)正式命名為「瑜悦」(ECHO HOUSE)，提供198伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積由312方呎起；主打一房單位合共132伙，佔項目整體單位數目接近七成。

華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜悦」已取得預售樓花同意書，亦已獲批入伙紙，預計關鍵日期為2025年6月18日，示範單位及售樓說明書正在籌備中，最快月內以現樓形式推售。

封海倫透露，項目定價會參考西九龍內鄰近港鐵站新盤，由「瑜悦」步行少於1分鐘即達港鐵長沙灣站，交通便利；而項目設有3層高基座商場，加上配合周邊西九龍文創生活圈的發展，料吸引年輕家庭及看好核心區長線發展的客群。

她稱，減息對樓市有正面影響，一手及二手成交市場氣氛蓬勃，而住宅租賃市場亦見活躍，現時租金水平已達到五年來的身高，可見市場居住需求強烈，預期有租客「轉租為賣」。