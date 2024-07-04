華懋與NAMI研發「可撕式納米保護塗層」 推動低碳建設

華懋集團積極推動綠色建築科技，並與本地研發中心「納米及先進材料研發院」(下稱「NAMI」)合作，成功研發「可撕式納米保護塗層」(下稱：納米塗層)，用於施工期加強保護建築物玻璃內外牆；這項先進技術可提高成本效益及環境效益，並已獲專利認證。 大埔滘及東涌的發展項目應用此專利塗層 華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，集團一直致力推動發展綠色房地產科技，繼早前首次採用「組裝合成」建築法興建私人住宅後，集團是次與NAMI合作，研發「可撕式納米保護塗層」創新科技，貫徹綠色建築理念，減少物料耗損和包裝廢料，提升建築質量及效率，以實踐注重「人、繁榮、環境」三重基線的發展。未來兩年，華懋將會在旗下大埔滘及東涌的發展項目應用此專利塗層，鼓勵業界採用，為香港建築業的可持續發展帶來顯著裨益。

NAMI在建築塗層物料的研發經驗豐富，華懋是次與NAMI合作研發納米塗層，技術已獲授予專利，其一大優勢在於可根據不同建築情況的需求調整厚度及保護強度，塗層比傳統保護物料的厚度高三倍以上，具良好的保護功能，減少在收樓及驗樓階段出現玻璃窗崩花，以致需要更換的情況。另外，由於納米塗層具有耐紫外線和耐水的特性，即使長時間受到日曬雨淋，也不會因光老化而在建築物料表面留下殘餘物或因損壞而提早剝落，從而縮短清除工序及時間。 兼顧環境效益 除了提高成本效益外，納米塗層還兼顧環境效益，包括減少建築廢料。由於其單層厚度已達到足夠的保護強度，不再需要額外包裹泡沫板。此外，這種塗層易於剝下並重複使用，有助於減少廢料。同時，納米塗層環境友善，因配方不含溶劑，不會釋放有害物質如揮發性有機化合物(VOCs)。塗層的另一優勢是有助節能，物料的透光度佳，讓光線穿透玻璃，使工人在室內施工時無需開燈，解決了因大量包覆保護材料而導致的不透光問題。此外，納米塗層更可塗於金屬和木面上，為施工提供更周全保護。