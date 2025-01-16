華懋西貢豪宅命名WHITESAND COVE 提供40伙 料農曆新年後推售｜新盤登場

封海倫指出，白沙灣一帶約15年未有全新盤供應，「WHITESAND COVE」屬屋苑式管理，且戶戶向海更為矜貴罕有，定價參考同系臨海豪宅項目。「WHITESAND COVE」之名，展現白沙灣之美，盡顯項目位於海灣的臨海地段，被內海環抱、又自成一角的環境。

新界區全新豪宅新盤登場，華懋集團旗下西貢白沙灣住宅項目今日(16日)正式命名為「WHITESAND COVE」，採低密度設計，僅提供40伙，包括6座洋房及5座低座住宅大樓，以及少量尊尚複式戶。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目已獲滿意紙，現正進行優化工程，料農曆新年後以現樓形式推出，傾向以招標發售。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，「WHITESAND COVE」坐落白沙灣灣畔，既享白沙灣清幽靜謐，又可往來西貢市中心及港島東商業中心。亦鄰近區內雲集眾多遊艇會、私人俱樂部及國際學校。項目會所及園林融入自然元素，高綠化設計為住戶呈獻綠色健康的生活，住戶更可享受以「Alfresco Lifestyle」設計的會所設施，在無邊際泳池暢泳、充滿南法風情的法式花園中漫步；而項目更榮獲WELL中期認證及BEAM Plus 暫定鉑金級認證等獎項。

單位面積由 83 號呎起 車位比例逾 1:1

華懋集團銷售經理吳錫麟說，「WHITESAND COVE」住宅大樓面積由833至1,772方呎，戶型涵蓋三房至五房。洋房實用面積由2,195至3,162方呎，所有洋房均設私人電梯及專屬停車位，可由停車場經私人電梯大堂直達洋房，而全盤車位比例超過1:1。