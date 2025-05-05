華懋集團與法國五月邁向合作第五年 提升香港藝術氛圍

華懋集團與法國五月藝術節於上周五(2日)假中環街市舉行《法國五月．盡在華懋集團》活動啟動禮，標誌雙方合作踏入第五年，持續推動香港文化藝術發展、促進社區凝聚力，並為商業注入新動力。今年活動將於5月至6月期間舉行，透過華懋的商場、酒店物業及中環街市，為市民呈獻世界級法國藝術與美饌體驗，充分體現文化投資對提升社會福祉及創造經濟機遇的多重效益。
《法國五月．盡在華懋集團》活動 承載共同理念
《法國五月．盡在華懋集團》活動啟動禮由華懋集團執行董事兼行政總裁張利民、法國駐香港及澳門總領事杜麗緹(Christile Drulhe)，以及法國五月藝術節董事會聯席主席鄭陶美蓉共同主禮。活動特別邀請法國著名當代舞蹈團Cie Racines Carrées（「CRC」）為今年的活動拉開序幕。在藝術總監Nabil Ouelhadj的帶領下，CRC呈獻「彈床X嘻哈舞」香港首演，技驚四座，巧妙融合街舞的活力與法國雜技藝術的優雅，完美呼應華懋與法國五月藝術節對「藝術卓越性」與「普及性」的雙重追求。逾百名嘉賓不但被這場嘆為觀止的預演深深吸引，而且更在「法國五月美食市集」裡不斷探索法式美食、佳釀和當中的飲食文化。
張利民於歡迎辭中強調是次合作的影響力，稱華懋與法國五月藝術節的合作展示了文化薰陶、社區參與和商業發展如何相輔相成。過去四年，我們證明藝術與美饌不僅能提升香港文化氛圍，更能創造充滿活力的多元共融空間，讓業務與社區共同茁壯成長。透過將藝術融入華懋的物業，我們加強了社區連繫，並為我們的商戶和酒店提升經濟價值。
杜麗緹則肯定此倡議對促進文化交流的作用，表示透過與華懋集團策劃的藝術表演及美食活動，我們將法國文化精粹帶到香港社區。這項長期合作不僅提供娛樂體驗，更促進跨文化交流，將社區團結起來，體現我們對推動開放包容和社會共融的共同承諾。
鄭陶美蓉強調此合作更廣泛的社會使命，說與華懋集團的合作體現了法國五月透過藝術、教育和美食連結不同文化的使命。我們攜手帶來創造力與協作，讓香港的文化面貌更豐盛，並為社區提供接觸法國藝文瑰寶的可貴機會。