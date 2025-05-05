華懋集團與法國五月邁向合作第五年 提升香港藝術氛圍

華懋集團與法國五月藝術節於上周五(2日)假中環街市舉行《法國五月．盡在華懋集團》活動啟動禮，標誌雙方合作踏入第五年，持續推動香港文化藝術發展、促進社區凝聚力，並為商業注入新動力。今年活動將於5月至6月期間舉行，透過華懋的商場、酒店物業及中環街市，為市民呈獻世界級法國藝術與美饌體驗，充分體現文化投資對提升社會福祉及創造經濟機遇的多重效益。

《法國五月．盡在華懋集團》活動 承載共同理念

《法國五月．盡在華懋集團》活動啟動禮由華懋集團執行董事兼行政總裁張利民、法國駐香港及澳門總領事杜麗緹(Christile Drulhe)，以及法國五月藝術節董事會聯席主席鄭陶美蓉共同主禮。活動特別邀請法國著名當代舞蹈團Cie Racines Carrées（「CRC」）為今年的活動拉開序幕。在藝術總監Nabil Ouelhadj的帶領下，CRC呈獻「彈床X嘻哈舞」香港首演，技驚四座，巧妙融合街舞的活力與法國雜技藝術的優雅，完美呼應華懋與法國五月藝術節對「藝術卓越性」與「普及性」的雙重追求。逾百名嘉賓不但被這場嘆為觀止的預演深深吸引，而且更在「法國五月美食市集」裡不斷探索法式美食、佳釀和當中的飲食文化。