華懋集團4項目推節慶置業優惠 買家可獲16.8萬售價折扣及咖啡禮券｜新盤優惠

中秋佳節將至，華懋集團今日(10日)公布為旗下新盤包括何文田「瑜一」、薄扶林「VICTORIA COAST」、「碧麗軒」，以及西半山「大學閣」推出「節慶置業2重賞」，包括「花好月圓」置業優惠及「節慶團圓現金賞」。
華懋集團銷售總監封海倫表示，上述4個樓盤分別位處港島及九龍傳統優越地段，銷售成績非常理想，年內合共錄得53宗成交，套現逾22.7億元，當中約四成為超過5,000萬元大額成交，反映超級豪宅及優質物業依然受到追捧，準買家積極入市，購入心頭好。項目買家客源多元化，當中包括本地家庭客、投資客及國內專才。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，由即日起至今年10月7日，凡購入「VICTORIA COAST」、「碧麗軒」及「大學閣」的買家，均可享「花好月圓」置業優惠。凡購入「VICTORIA COAST」單位可獲138,000元售價折扣，購買「碧麗軒」或「大學閣」單位則可獲168,000元售價折扣；而「瑜一」的「花好月圓」置業優惠由今年9月13日起至10月7日，購買指明一房單位可獲48,000元售價折扣；購買指明兩房單位可獲88,000元售價折扣；購買指明三房單位可獲128,000元售價折扣。除了「花好月圓」置業優惠，四個項目更向上述期間購入指明單位的買家隆重送出「節慶團圓現金賞」，價值2,000元的Nina Patisserie咖啡禮券。
長沙灣項目最快10月推售
封海倫稱，集團計劃下半年推出兩個全新現樓項目，包括長沙灣東京街項目以及西貢蠔涌項目。長沙灣項目的樓書及示範單位籌備工作已準備就緒，最快於10月推售。市場預期美國即將展開減息周期，相信有利全球經濟復甦，對本港樓市屬於正面消息，屆時市場信心回升，樓價及成交量將趨回穩。