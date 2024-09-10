華懋集團4項目推節慶置業優惠 買家可獲16.8萬售價折扣及咖啡禮券｜新盤優惠

華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，由即日起至今年10月7日，凡購入「VICTORIA COAST」、「碧麗軒」及「大學閣」的買家，均可享「花好月圓」置業優惠。凡購入「VICTORIA COAST」單位可獲138,000元售價折扣，購買「碧麗軒」或「大學閣」單位則可獲168,000元售價折扣；而「瑜一」的「花好月圓」置業優惠由今年9月13日起至10月7日，購買指明一房單位可獲48,000元售價折扣；購買指明兩房單位可獲88,000元售價折扣；購買指明三房單位可獲128,000元售價折扣。除了「花好月圓」置業優惠，四個項目更向上述期間購入指明單位的買家隆重送出「節慶團圓現金賞」，價值2,000元的Nina Patisserie咖啡禮券。