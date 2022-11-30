華懋集團X香港建築中心 中環街市辦「相約慶春約」展覽

華懋以「時空平行慶春約 城鄉共融在中環」為開幕主題，舉辦「相約慶春約」展覽，將香港最古老之一、有300多年歷史的荔枝窩、及鄰近村落居民四種生活本質「衣、食、住、行」，透過科技營造出「光、聲、觸、聞、嚐」五種感觀體驗，令參觀者身在中環，卻恍如置處慶春約七村，藉以保存及推廣當地文化和經濟發展。

華懋集團營運的中環街市，如想進一步認識本港鄉郊傳統和文化，現可造訪位於新界東北、華懋支持興建的「荔枝窩故事館」。

「相約慶春約」展覽由即日起至明年2月28日，假中環街市一樓傳承館舉行。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興今日(30日)出席展覽開幕儀式，並表示在中環街市這座活化了的三級歷史建築，舉辦「相約慶春約」展覽，充分體現華懋集團對建築、對非物質文化保育的理念，實踐「城鄉共融」。

他稱，展覽可讓大眾認識慶春約客家村落日常和文化，同時為當地社區帶來社會及經濟效益，見證集團對人、繁榮、環境三者並重的「三重基線」；亦可增加市民對香港的歸屬感，共同規劃一個更宜居的城市、構建更美好的未來。

展覽由即日起至明年 2 月 28 日

由華懋集團主辦、香港建築中心策展，並得到漁農自然護理署、慶春約七村村長和代表，以及獅子會自然教育基金等多個合作夥伴支持籌辦、展期長達三個月的「相約慶春約」展覽，由即日起至明年2月28日，假中環街市一樓傳承館舉行。