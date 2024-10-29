華懋10.2億奪沙田圍路住宅地 中原張競達：出價審慎 屬市場估值下限

地政總署早前公開招標位於沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的用地，於今日(29日)開標。華懋集團以10.21165億元投得地皮，擊敗長江實業集團 (1113)、信和置業(083)、會德豐地產及新鴻基地產(016)等5家財團。
中原測量師行執行董事張競達表示，今天地皮以每呎樓面地價3,357元，總值10.2億元批出，屬市場預期之內，但價錢屬市場估值下限，亦較7月同區另一幅住宅地成交價低約15%，不過價錢略為下降亦反映是次地皮質素於對比下略遜，故入標數量亦較少，現時樓市利好消息多，若樓市於年尾成功轉勢，相信可增加發展商投地興趣及信心。
他續指，減息加上中央重磅救市，本月施政報告一系列利好樓市措施，對市場屬利好消息，近期一手及二手交投量明顯增加，整體投地氣氛亦有改善，不過發展商貨尾量高企，出價傾向保守，是次沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界住宅地，地皮周邊發展成熟，配套完善，日後可享開揚景觀，步行前往鐵路站約10分鐘路程，區內少有供應，具一定吸引力。
該地皮位於沙田圍路與小瀝源路交界的沙田市地段第625號，地盤面積約為60,838方呎，指定作非工業(不包括倉庫、酒店及加油站)用途，可建最高樓面面積為30.41萬方呎，預計提供570伙。市場對該地皮估值約9.1億至12億元，每方呎樓面地價約3,000至3,980元。