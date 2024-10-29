華懋10.2億奪沙田圍路住宅地 中原張競達：出價審慎 屬市場估值下限

沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的用地，獲華懋集團以10.21165億元投得。(資料圖片)

地政總署早前公開招標位於沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的用地，於今日(29日)開標。華懋集團以10.21165億元投得地皮，擊敗長江實業集團 (1113)、信和置業(083)、會德豐地產及新鴻基地產(016)等5家財團。

中原測量師行執行董事張競達表示，今天地皮以每呎樓面地價3,357元，總值10.2億元批出，屬市場預期之內，但價錢屬市場估值下限，亦較7月同區另一幅住宅地成交價低約15%，不過價錢略為下降亦反映是次地皮質素於對比下略遜，故入標數量亦較少，現時樓市利好消息多，若樓市於年尾成功轉勢，相信可增加發展商投地興趣及信心。