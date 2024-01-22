華懋VICTORIA COAST及碧麗軒新增900天長成交期付款 送新春餐飲禮券和利是 ｜豪宅新盤

豪宅市場交投熱烈，發展商推出新付款方式及優惠吸客，華懋集團銷售總監封海倫表示，集團旗下港島豪宅銷情理想，薄扶林「VICTORIA COAST」開售至今售出4伙，薄扶林「碧麗軒」共售10伙，西半山「大學閣」共沽28伙，三盤合共套現逾33億元。集團近月亦錄得多宗過億元成交，包括薄扶林「碧麗軒」以1.8億元招標售出洋房2號，西半山「大學閣」以2.54億元售出第2座頂層特色戶，呎價約78,560元。

談及樓市，封海倫表示，市場仍憧憬下月財政預算案減辣，而對於今日（22日）下午恒生指數跌穿萬五點，她認為未必對樓市有直接影響。

提前付清樓價享 3% 現金回贈

另外，集團銷售經理吳錫麟表示，集團旗下「VICTORIA COAST」及「碧麗軒」新推出「900天先住後付付款辦法」，買家若支付樓價10%的訂金及樓價2%的許可費，即可提前入住。若提前於180日內付清樓價，可享樓價3%的現金回贈。

臨近新春，華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，由即日（22日）起至今年2月29日，凡購入「VICTORIA COAST」、「碧麗軒」、「大學閣」三項目的共首5名買家，可獲贈集團旗下中菜廳價值10,888元至18,888元的餐飲禮券，優惠總值逾10萬元。指定日期期間，集團同步贈送購買上述三項目的共首5名買家38,888元至88,888元的「好運一條龍大利是」。