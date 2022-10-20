華潤置地與4間本港發展商簽訂戰略合作協議 增加中港業務投資發揮協同效應

華潤置地(1109)宣布，與四間香港大型發展商，分別為恒基地產(012)、嘉華國際(173)、新世界發展(017)、以及信德集團(242)簽訂《戰略合作協議》。雙方將針對具體潛在的目標土地資源及地產項目，尤其是處於粵港澳大灣區的項目，商討及研究共同合作發展之可行性，以增加雙方在內地和香港的相關業務投資和影響力。

潤地指，集團及各合作夥伴將本著合作共贏的原則，實現優勢互補，以支持粵港澳大灣區持續發展為目標，為社會創造共享價值。潤地董事會主席李欣表示，集團2020年於香港成立華潤置地(海外)，正式啟動香港業務布局，持續獲取合適土地資源，逐步擴大在港投資規模。粵港澳大灣區是五家集團共同的戰略焦點，未來五家集團將結合運用自身資源，強強聯手，發揮最大之協同效應，因應各自於不同地區的優勢，全面開拓及把握粵港澳大灣區發展機遇，發掘更多合作機會，創價增值，實現互惠共贏。

恒基兆業地產集團主席李家傑博士說，是次簽訂戰略合作協議，將充分發揮雙方優勢，合作共贏、互惠互利。恒地作為香港擁有最多新界土地儲備的發展商，將全力配合，一同抓緊北部都會區的發展機遇，配合國家發展策略，實現粵港澳大灣區融合。

嘉華國際集團執行董事呂耀華稱，是次戰略合作協定必將充分發揮雙方優勢，資源協同，優勢互補，實現互惠共贏；同時，也將推動雙方攜手合作，參與國家一帶一路、大灣區建設等歷史機遇。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，集團與華潤置地簽署戰略協議，可結合及利用雙方豐富的資源及經驗，優勢互補，能更迅速及有效地把握發展機遇，並積極推動香港及大灣區的土地發展，同時為股東及社會創造更大的價值。

信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊稱，集團與華潤置地簽署戰略合作協議，進一步提升及深化雙方合作關係，緊抓大灣區歷史機遇，為促進粵港澳大灣區的發展，及區域融合作出新貢獻。

恒地收報21.65元，升0.9%。嘉華國際收報2.35元，無升跌。新世界收市跌0.2%，報18.78元，見3年低。信德集團收報1.14元，跌0.9%。