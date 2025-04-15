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2025-04-15 14:15:00

華置甘比1.28億沽灣仔YORK PLACE地舖 買家為菲律賓華裔富豪｜名人沽貨

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甘比於上月以約1.28億元沽出灣仔YORK PLACE兩個地舖，新買家為菲律賓華裔富豪施恭旗。(網上截圖)

甘比於上月以約1.28億元沽出灣仔YORK PLACE兩個地舖，新買家為菲律賓華裔富豪施恭旗。(網上截圖)

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富商劉鑾雄(大劉)太太、華人置業(127)行政總裁兼執行董事陳凱韻(甘比)，於今年3月以共約1.28億元售出灣仔單幢樓YORK PLACE兩個地舖，消息指接貨買家為菲律賓華裔富豪、零食商晨光集團董事施恭旗。據了解，施恭旗於2024年的福布斯排行榜中，身家約為3.75億美元，排名為菲律賓第35位富豪。

上述兩個地舖為灣仔莊士敦道22YORK PLACE地下12號舖，建築面積分別約3,337方呎及4,773方呎，共涉約8,110方呎。該兩地舖於上月分別以約5,300萬及約7,500萬元易手，總成交價約1.28億元，呎價分別約15,883元及約15,713元。

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華置甘比上月以約1.28億元沽出灣仔YORK PLACE兩個地舖。(資料圖片) 華置甘比上月以約1.28億元沽出灣仔YORK PLACE兩個地舖。(資料圖片)

現由兩餐廳承租 回報近4厘半

據資料指，新買家為以宮崎發展有限公司（MIYAZAKI DEVELOPMENT LIMITED）名義登記，其公司董事包括晨光集團(Liwayway)董事、菲律賓富豪施恭旗。據悉，晨光集團為一家菲律賓食品公司，主要業務為零食銷售，主打製造蝦條和蝦片，其中一款蝦條名為Oishi，是為主打商品。此外，現時該兩個地舖均獲餐廳承租，分別為越南餐廳及本地冰室，每月租金共約46.5萬元，料新買家可享約4.4厘租金回報。

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