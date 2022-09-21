萬科夥永泰奪沙田住宅地 擬建中小住宅 提供170伙

中小型地皮市場反應熱烈，地政總署昨公布，萬科海外投資(1036)夥永泰地產(369)擊敗其餘16個財團，以7.8638億元奪沙田顯和里住宅地，符合市場預期的介乎約5.7億至約9.4億元。以可建住宅樓面面積約8.93萬方呎計，每方呎樓面地價約8,802元。據悉，雙方各佔地皮一半權益，計劃發展中小型住宅，料可提供約170伙。

該地皮地盤面積約14,890方呎，於上周五截標，共接獲17份標書，入標發展商包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、中國海外(688)、信和置業(083)、鷹君(041)、嘉華國際(173)、英皇國際(163)、佳明集團(1271)、遠東發展(035)、宏安地產(1243)和其士國際(025)合資入標、富豪酒店(078)與百利保(617)合資入標等。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，該區鐵路及巴士交通網絡完善，生活配套發展成熟，加上區內近年少有新地皮推出，相信積存不少置業需求，料該地皮會用作發展中小型住宅，滿足市場需求。

永泰地產投資及發展部董事總經理吳家煒稱，該區成熟發展亦衍生不少分支家庭對優質住宅具有一定需求。

恒地12億統一土瓜灣道舊樓業權

另一邊廂，土瓜灣道68A至70C號舊樓昨透過第一太平戴維斯完成強拍，由恒基地產(012)以底價12.134億元統一業權。該物業的地盤面積近1.23萬方呎，現為一幢於1960年落成的9層高商住樓宇，預計可建樓面面積約10.4萬方呎，每方呎樓面地價約1.17萬元。