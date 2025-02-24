萬科香港大埔馬窩路項目命名「上然」 提供1650伙｜新盤登場

萬科控股(香港)今日(24日)宣布，坐落於大埔南半山馬窩路19號的大型住宅發展項目正式命名為「上然」(Le Mont)。萬科香港董事總經理周銘禧表示，整個發展項目由6座住宅大樓組成，合共提供1,650個單位，標準單位戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設特色戶，迎合不同客戶的多元需求。「上然」預計於短期內上載售樓說明書，最快有望於首季推出第1期應市。
周銘禧指，項目背靠大埔的翠綠山巒，以擁抱自然為設計理念，提倡隨心自在的「Mountain Living」概念，所在地區的社區規劃及交通配套完善，一綫東鐵貫通南北，區内逾半面積為綠化帶，環境規劃宜居怡人。
他續指，項目坐擁渾然天成的環境優勢，以「上然」(Le Mont)為名，展現依山而建、居高臨下的氣派，體驗「In the Arms of Nature 悠然見山色」，沉浸於翠綠山巒中，享有高私隱度及繁華中的恬靜舒適。項目傲踞大埔南半山，鄰近港鐵大埔墟站，乘搭東鐵綫即可瞬間穿梭港九及內地。「上然」鄰近北部都會區核心，路網基建完善，坐擁「半小時黃金生活圈」優勢，北抵深圳商圈，南至九龍、港島核心商業區，發展機遇無限。
利用地勢高差將地塊劃為三個部分
萬科香港執行董事梁啟安稱，公司著重兼具建築美學及可持續發展的設計理念，「上然」利用地勢高差將地塊劃分為三個部分—「Garden Deck」、「Mountain Deck」及「Sky Deck」，每個部分由兩幢住宅大樓組成，設計及景觀各有特色，層層遞進、視野開揚廣闊，亦讓建築群包括住宅大樓、會所以至園境完美銜接周邊的自然環境，住客可外賞繁茂秀麗的山林景致，內覽富有層次及律動的四時園林。項目以人為本，設有親子遊憩、健體舒展等設施，照顧不同年齡層住戶的需要，時刻擁抱清新空氣，貫徹公司過往大型項目「上源」的品質健康生活理念。