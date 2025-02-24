萬科香港大埔馬窩路項目命名「上然」 提供1650伙｜新盤登場

周銘禧(左)稱，「上源」由6座住宅大樓組成，合共提供1,650個單位，標準單位戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設特色戶；右為梁啟安。

萬科控股(香港)今日(24日)宣布，坐落於大埔南半山馬窩路19號的大型住宅發展項目正式命名為「上然」(Le Mont)。萬科香港董事總經理周銘禧表示，整個發展項目由6座住宅大樓組成，合共提供1,650個單位，標準單位戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設特色戶，迎合不同客戶的多元需求。「上然」預計於短期內上載售樓說明書，最快有望於首季推出第1期應市。

周銘禧指，項目背靠大埔的翠綠山巒，以擁抱自然為設計理念，提倡隨心自在的「Mountain Living」概念，所在地區的社區規劃及交通配套完善，一綫東鐵貫通南北，區内逾半面積為綠化帶，環境規劃宜居怡人。