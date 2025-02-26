萬科香港：上然可受惠100元印花稅新措施 項目短期應市｜大埔新盤

萬科香港董事總經理周銘禧表示，今日(26日)《財政預算案》公布住宅物業交易的100元印花稅，適用範圍由原本300萬元上調至400萬元或以下，集團旗下大埔馬窩路新盤「上然」以中小戶型為主將可受惠，而上載樓書後亦收到眾多客戶查詢，項目有機會於短期內推出市場。

「上然」今日邀香港中文大學敬霆靜觀研究與培訓中心舉辦靜觀舒展體驗活動，引領參加者靜心觀察當下，配合感官體驗例如留意身體伸展時的感覺，找到身心的平衡和穩定，舒壓放鬆。