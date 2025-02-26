萬科香港：上然可受惠100元印花稅新措施 項目短期應市｜大埔新盤

萬科香港董事總經理周銘禧表示，今日(26日)《財政預算案》公布住宅物業交易的100元印花稅，適用範圍由原本300萬元上調至400萬元或以下，集團旗下大埔馬窩路新盤「上然」以中小戶型為主將可受惠，而上載樓書後亦收到眾多客戶查詢，項目有機會於短期內推出市場。
「上然」今日邀香港中文大學敬霆靜觀研究與培訓中心舉辦靜觀舒展體驗活動，引領參加者靜心觀察當下，配合感官體驗例如留意身體伸展時的感覺，找到身心的平衡和穩定，舒壓放鬆。
萬科香港董事總經理周銘禧表示，「上然」以擁抱自然為設計理念，利用地勢高差打造「Garden Deck」、「Mountain Deck」及「Sky Deck」三大區域，設計及景觀各有特色，住戶可飽覽翠綠山巒和四時園林，盡享「Mountain Living」概念。同時，十分重視住戶的身心健康，項目配置頂級多元的健身設施及開闊的戶外休憩空間，加上項目鄰近香港中文大學，希望能於未來繼續邀請由香港中文大學設立的靜觀中心為住戶舉辦靜觀活動，讓住客在群山環繞的環境下鍛鍊舒展，體會身心合一的平衡之道及「悠然見山色」的閒適生活型態。
「上然」鄰近港鐵大埔墟站，第1期提供403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房，合共佔全盤逾七成。