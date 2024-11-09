萬科The Campton商場部分逾1億售出 獲本地投資者承接｜商場動態

The Campton項目商場的實用面積達到11,059方呎，成交呎價逾9,400元。

世邦魏理仕最新宣佈，成功為萬科香港出售長沙灣褔榮街201號The Campton商用車場後，再次成功協助業主以1.04億元的價格出售The Campton項目的商場部分。是次交易與之前商用車場的總計，將使萬科香港正式以1.88億元將整個The Campton商業部分出售給兩名本地投資者。

The Campton項目商場的實用面積達到11,059方呎，成交呎價逾9,400元。世邦魏理仕資本市場部資深董事莫旺寧表示，非常高興及興奮能在短短三個月內再次成功協助業主為同一商業部分找到兩位合適的本地買家，買家將作自用及長線投資用途。