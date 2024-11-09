萬科The Campton商場部分逾1億售出 獲本地投資者承接｜商場動態

世邦魏理仕最新宣佈，成功為萬科香港出售長沙灣褔榮街201號The Campton商用車場後，再次成功協助業主以1.04億元的價格出售The Campton項目的商場部分。是次交易與之前商用車場的總計，將使萬科香港正式以1.88億元將整個The Campton商業部分出售給兩名本地投資者。
The Campton項目商場的實用面積達到11,059方呎，成交呎價逾9,400元。世邦魏理仕資本市場部資深董事莫旺寧表示，非常高興及興奮能在短短三個月內再次成功協助業主為同一商業部分找到兩位合適的本地買家，買家將作自用及長線投資用途。
世邦魏理仕資本市場部副董事狄文傑補充道，隨著本港跟隨美國減息的步伐及內地各項經濟緩解措施陸續公布，12月份消費季節亦即將臨近，明顯察覺到市場投資氣氛開始回暖。相比其他投資板塊，香港的房地產市場依然是投資者長期注視的領域。目前，隨著零售租金逐步調整，收到越來越多投資者對零售物業的投資意向及查詢。
The Campton項目位於九龍長沙灣區，步行5分鐘即可到達長沙灣和深水埗港鐵站。隨著市區重建局各項目的開展，此地區的發展潛力日益增加。總建築面積約307,000方呎的The Campton項目涵蓋各種綜合開發，包括高層住宅、商業及公共停車場，一直備受市場追捧。