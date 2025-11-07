落成後料每呎賣1.5萬起 港鐵屯門第16區1期 新地中標 總投資60億

雷霆(圓圖)指，中標項目環境優美，未來商場及社區配套亦充足。(資料圖片)

港鐵指，新地為具規模及信譽優良的物業發展公司，亦多次參與港鐵公司的物業發展項目。新地副董事總經理雷霆回應本報查詢稱，很高興投得屯門地皮，地皮位於將來鐵路站頂，位處屯門南端臨海，環境優美，未來商場及社區配套亦充足，將興建中小型單位為主，預計總投資約60億元。

本地大型地產商新鴻基地產(016)繼續增加土地儲備！港鐵(066)昨公布，新地成功投得屯門第16區站第1期物業發展項目，未有透露中標金額。項目提供不多於1,280個住宅單位，新地透露將興建中小型單位為主，預計總投資約60億元；分析估計項目落成後每方呎賣1.5萬元起。

是次項目共收到6份標書，除新地外，有份入標發展商及財團包括長江實業集團(1113)、嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外發展(688)，而嘉里建設(683)、信和置業(083)及鷹君集團(041)合組財團。消息指，是次採用固定分紅及額外出價的招標模式，分紅比例劃一約29%，出價部分以一口價定勝負，而中標財團可分兩期支付地價。第1期項目位處整個地盤的東北面部分，可經有蓋行人通道連接第16區站和商場，住宅總樓面面積上限約60.1萬方呎，料提供不多於1,280伙。市場估值約12億至24億元，每方呎樓面地價約2,000元至4,000元。

世邦魏理仕估值及諮詢服務部主管兼執行董事鄭亥延說，配合北部都會區發展，屯門未來將具備龐大潛力，吸引大量人口流入。該行料土地部分樓面地價(未扣除分紅前)為每方呎約4,000至4,500元，建築成本每方呎約5,500至6,000元，故估計落成後每方呎賣1.5萬至1.7萬元。

區內擁有多個大型住宅項目

資料顯示，新地在屯門擁有多個大型住宅項目，包括毗鄰中標地皮的「御海灣」，提供669伙。區內最大型私人住宅「NOVO LAND」，涉4,585伙。另與港鐵合作發展屯門站上蓋屋苑「瓏門」。