熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-03-07 17:00:00

葵涌商場近1.9萬呎連鐵約放售 意向價1.28億 回報料逾5厘｜商舖市況

分享：
整體樓市回暖，有業主趁勢放售葵涌葵英大廈商場部分鐵約樓面，意向價約1.28億元。

整體樓市回暖，有業主趁勢放售葵涌葵英大廈商場部分鐵約樓面，意向價約1.28億元。

財政預算案公布放寬按揭成數，帶動本港樓市氣氛轉好，住宅市場交投暢旺，一手住宅紅盤大賣，而非住宅市場投資氣氛亦見受惠。最近新世界成功出售荃灣愉景新城商場及停車場予華懋集團，作價約40.2億元，刺激市場氣氛回暖。近日有業主趁勢放售葵涌葵英大廈商場部分鐵約樓面，項目意向價約1.28億元。

老人院每月約55萬承租 回報逾5

中原(工商舖)工商部分區營業董事黎紹賢表示，上述獨家代理項目位於葵涌石文徑15號葵英大廈，放售項目包括地庫、一樓至三樓商場部分，總面積共約18,800方呎，意向價約1.28億元，平均呎價約6,808元。商場現由老人院舍承租，每月租金約55萬元，買家可享回報高達5.1厘。據了解，原業主於20162017年分別購入該項目樓面，涉及總金額約8,300萬元。他又指，該大廈位處民生旺段，距離港鐵葵興站約10分鐘步程，毗鄰石籬街市及石籬商場等消費熱點，另外亦鄰近石籬邨、怡峰苑等住宅物業，為目前市場上罕有放售的大面積民生商用物業，新買家除可租予老人院舍作長線收租外，亦可因應市況而把物業作零售及餐飲用途，屬不俗的投資選擇。

民生區商舖概念樓面 回報穩受追捧

中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，民生區具商舖概念的大型樓面，因租金回報穩定而受追捧，加上老人院舍租期較長，一般較受長線投資者歡迎。同時，隨著近年零售舖位物業價格由高位回落，故吸引不少財團出手入市，而近期新界西商場及大型項目屢獲承接，其中華潤旗下華潤隆地上月斥資約3.1億元，向資深投資者羅守輝買入葵芳KF88葵芳匯商舖，料可享約6.07厘租金回報率。

另外，新世界發展亦以40.2億元，把旗下的荃灣愉景新城商場及停車場出售予華懋集團，屬於2017年後最大宗單一商用物業成交紀錄。近期地產市道利好消息不絕，不少財團看好大型樓面項目需求，且民生區項目租金回報相對吸引，預料此類型物業會繼續受青睞。
即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受