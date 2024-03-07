葵涌商場近1.9萬呎連鐵約放售 意向價1.28億 回報料逾5厘｜商舖市況

老人院每月約 55 萬承租 回報逾 5 厘

中原(工商舖)工商部分區營業董事黎紹賢表示，上述獨家代理項目位於葵涌石文徑1至5號葵英大廈，放售項目包括地庫、一樓至三樓商場部分，總面積共約18,800方呎，意向價約1.28億元，平均呎價約6,808元。商場現由老人院舍承租，每月租金約55萬元，買家可享回報高達5.1厘。據了解，原業主於2016至2017年分別購入該項目樓面，涉及總金額約8,300萬元。他又指，該大廈位處民生旺段，距離港鐵葵興站約10分鐘步程，毗鄰石籬街市及石籬商場等消費熱點，另外亦鄰近石籬邨、怡峰苑等住宅物業，為目前市場上罕有放售的大面積民生商用物業，新買家除可租予老人院舍作長線收租外，亦可因應市況而把物業作零售及餐飲用途，屬不俗的投資選擇。