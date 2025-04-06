葵涌豐寓一手貨狠劈250萬蝕沽 分支家庭客膽粗粗等業主軟化成功(多圖)｜二手樓成交

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，上址為豐寓中層H室，實用面積約322方呎，一房間隔。早於2022年叫價720萬元放盤，明顯不急於放售，惟隨着近年樓價下行，業主承做高成數按揭入市，最後下定決心出貨，今年1月份將叫價下調至530萬元，最終以470萬元沽出，呎價約14,596元，累劈250萬元或約34.7%。

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原業主曾企硬叫價 500 萬

據了解，新買家為區內分支家庭，鍾情上址企理開揚、有會所，且樓齡僅數年，「摸底」後還價至460萬元洽購，雖然原業主曾企硬叫價500萬元，惟隨後未有再收到新買家出價，即使銀行對單位估價約489萬元，有見外圍經濟轉差，擔心樓價再回調；而買家隨後願以470萬元簽訂合約，最後下定决心答允，經紀更即晚「飛的」送訂，順利買到心頭好。

許偉業指，原業主於2017年以約578萬元一手購入單位，持貨約8年，現轉售帳面虧損約108萬元，單位期內跌價約18.7%。資料顯示，豐寓位於下葵涌興芳路178號，2018年入伙，屬單幢式物業，提供136伙。