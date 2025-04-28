葵涌達利中心單位連租約放售 意向價7270萬｜工廈市況

物業顧問第一太平戴維斯(香港)獲委任為獨家代理，承業主命公開出售葵涌梨木道88號達利中心5 樓501室，將按現有狀況連租約出售，意向價約7,270萬元。 物業為一優質工業單位，建築面積約24,234方呎，層與層之間高度達5米，每方呎負荷容量約300磅，適合各類工業生產、倉儲及物流用途。物業更配備上落貨台，可容納40呎貨櫃車進出，大幅提升物流效率。大樓設施完善，設有8部載客升降機及16部載貨升降機，並提供5個貨車車位，滿足企業日常營運需求。

物業坐落於葵涌傳統核心工商地段，毗鄰葵涌貨櫃碼頭，佔盡地利優勢。周邊食肆、銀行及街市林立，生活配套齊全，更鄰近荃灣絲麗酒店、同珍工業大廈等區內知名地標，人流物流繁忙。交通網絡四通八達，和宜合道設有多條巴士及小巴路線，往返港九新界各區均十分便捷。

租金回報率 逾 5 厘 第一太平戴維斯資深董事及工業及九龍商業銷售部副主管周浩文先生表示，是次物業意向價約7,270萬元，呎價約3,000元，較近期同區成交個案更具價格優勢。現由知名企業承租，租金回報率超過5厘，投資價值顯著。葵涌區工業物業需求持續殷切，加上該地段發展成熟，物業擁高樓底高負重，預料將吸引眾多投資者及用家。