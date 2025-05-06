葵涌iCITY低層工作室月租1.25萬 回報3.8厘｜工廈市況

「咖啡 X 創意體驗日」推廣社區活動 吸引約百名參加者

此外，梁志輝指出，iCITY發展商積極推廣社區活動，協助加強社區凝聚力，於上周末在葵涌區紮根超過五十年的香港聖公會麥理浩夫人中心及Coffee Project Limited於iCITY一樓多元化園林平台舉辦了「咖啡 X 創意體驗日」，活動吸引了約100名參加者，共同度過了一個愉快的一天。當日活動包括「咖啡沖煮工作坊」及「烘焙創業分享」，由專業導師教授手沖咖啡的技巧，並分享烘焙創業的心路歷程。此外，亦設有「AeroPress 愛樂壓民間比賽」，讓業餘咖啡師們在舞台上施展才華，互相交流。