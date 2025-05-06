葵涌iCITY低層工作室月租1.25萬 回報3.8厘｜工廈市況

環球經濟未明朗，市場轉買為租個案增多，帶動工廈租賃氣氛有所升溫，中原(工商舖)工商部高級區域營業董事梁志輝表示，金朝陽集團旗下葵涌新式工廈項目iCITY最近錄得一宗租賃成交，該單位為5樓05室，工作間建築面積約444方呎，附帶精美裝修，以每月約1.25萬租出，呎租約28元。據悉，業主以約399萬元購入上述物業，現享租金回報3.8厘；新租客為區內創業人士，鍾情iCITY環境舒適，配套齊全，租用工作間作發展業務。
梁志輝稱，iCITY目前市場租金水平約12,000元至16,000元不等，以建築面積計算，租金水平約每方呎約31元，回報理想。據了解，iCITY錄得最高呎租為35元，該單位為高層工作間，建築面積約451方呎，月租約16,000元，折合呎租約35元。
「咖啡X創意體驗日」推廣社區活動 吸引約百名參加者
此外，梁志輝指出，iCITY發展商積極推廣社區活動，協助加強社區凝聚力，於上周末在葵涌區紮根超過五十年的香港聖公會麥理浩夫人中心及Coffee Project Limited於iCITY一樓多元化園林平台舉辦了「咖啡 X 創意體驗日」，活動吸引了約100名參加者，共同度過了一個愉快的一天。當日活動包括「咖啡沖煮工作坊」及「烘焙創業分享」，由專業導師教授手沖咖啡的技巧，並分享烘焙創業的心路歷程。此外，亦設有「AeroPress 愛樂壓民間比賽」，讓業餘咖啡師們在舞台上施展才華，互相交流。