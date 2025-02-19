葵涌iCITY工作間呎租及回報雙破頂 利嘉閣朱亮恒：項目迎合高端人才需要｜工廈市況

隨著美國及香港銀行息口由高位回落，加上大量人才相繼來港落戶，刺激物業市場租賃交投暢旺。金朝陽集團旗下葵涌新式工廈項目iCITY向來備受用家青睞，而項目一期逾200伙亦已完成交付。利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，新近促成iCITY中層工作間的租賃個案，單位建築面積約451方呎，租客為內地專才，以月租1.6萬元承租上述工作間，呎租約35.5元。據悉，業主以約429萬元購入上述物業，現享租金回報約4.5厘，呎租及回報雙破頂。

朱亮恒指，新租客為創業人士，鍾情iCITY工作間擁有特高樓底，內置獨立洗手間，方便日常工作，加上該工作間附帶精美裝修，而一樓亦設有多元化園林共享空間，環境舒適，能配合租客的新世代工作模式。他續指，項目吸引很多新世代斜棟族、KOL及各類型高端人才進駐創業，匯聚不同行業，被譽為潮人KOL集中地，且廣受創意及工藝工作室等租客追捧，成為區內最受歡迎的創業起步點。