葵涌iCITY工作間呎租及回報雙破頂 利嘉閣朱亮恒：項目迎合高端人才需要｜工廈市況

隨著美國及香港銀行息口由高位回落，加上大量人才相繼來港落戶，刺激物業市場租賃交投暢旺。金朝陽集團旗下葵涌新式工廈項目iCITY向來備受用家青睞，而項目一期逾200伙亦已完成交付。利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，新近促成iCITY中層工作間的租賃個案，單位建築面積約451方呎，租客為內地專才，以月租1.6萬元承租上述工作間，呎租約35.5元。據悉，業主以約429萬元購入上述物業，現享租金回報約4.5厘，呎租及回報雙破頂。
朱亮恒指，新租客為創業人士，鍾情iCITY工作間擁有特高樓底，內置獨立洗手間，方便日常工作，加上該工作間附帶精美裝修，而一樓亦設有多元化園林共享空間，環境舒適，能配合租客的新世代工作模式。他續指，項目吸引很多新世代斜棟族、KOL及各類型高端人才進駐創業，匯聚不同行業，被譽為潮人KOL集中地，且廣受創意及工藝工作室等租客追捧，成為區內最受歡迎的創業起步點。
市場資料顯示，現時iCITY市場租金水平介乎1.2萬至1.6萬元，以建築面積計算，平均每方呎租金約31元，回報理想。另外，據近期媒體報道，發展商正部署在上半年推出2期工作間，單位建築面積介乎335至449方呎。
iCITY分為1期及2期，提供建築面積介乎335至510方呎的24小時工作間，內置市場罕有的獨立洗手間，兼享4.2米極高樓層高度(即樓層之石屎地台面與上一層石屎地台面之高度距離)，每個工作間設有獨立分體式冷氣機及電子門鎖。工作間大門可掛上公司水牌，此外，1樓設有約1.8萬方呎多元化園林平台，規劃不同主題空間，供業戶交流、消閒及打卡。此外，iCITY連接多條主幹道，半小時內迅達各關口。
iCITY位於葵涌和宜合道及打磚坪街交界，屬於發展成熟的工商住社區，商場、街市食肆、娛樂及休閒設施均近在咫尺，配套齊全。項目亦另設七人專車來往港鐵葵興站，方便業戶，門外更有小巴及巴士站，出發到荃灣約8分鐘、旺角約15分鐘及沙田約20分鐘。iCITY室內設計展現酒店式風格，設有觀光升降機。為iCITY業戶建立專業形象，項目亦引入AI智能送件送餐機械人，提供免觸控出入大廈、透過應用程式控制室 內溫度及燈光的自動化工作室、QR Code訪客通行證等智能設備，為業戶提供高端服務。