葵涌iCITY本月錄近30宗租賃 平均月租1.2萬｜工廈市況

隨着美國及香港在本月中雙雙下調息率，減息周期終於降臨，迅即帶動整體物業市場的二手及租賃成交，連帶新式工廈的租賃亦被激活。利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，金朝陽集團發展的葵涌新式工廈項目iCITY自今年初入伙後，租賃市場反應熱烈，在過去一個月錄得近30宗租賃成交，而在過去一星期，平均月租達12,000元水平，呎租最高錄29元。
朱亮恒指，上述租賃成交個案當中最高呎租為一個中層工作間，建築面積約444方呎，附帶精美裝修，日前以約12,880元租出，折合每平方呎租金約29元。據悉，業主以約415萬元購入上述單位，現享租金回報約3.7厘。
邀藝人及Youtuber參觀現樓 即場獲近100個查詢
他續指，新式工廈市場向來廣受創業家及投資者歡迎，以iCITY為例，項目配套齊全，有獨立洗手間，加上面積較小，靈活度高，且設有1.8萬方呎的特色園林平台，城中罕有，尤其適合年輕創業家、創意產業，以及斜槓族等進駐。
此外，發展商金朝陽集團早前於iCITY一樓平台舉辦大型派對，並邀請了包括戴月及關嘉敏等二百多名Youtuber及藝人出席，親身體驗項目一樓多元化園林平台，及參觀現樓示範工作間，並即場獲得近100個登記查詢。朱亮恒預期，iCITY有望成為本港年輕族群創業的熱門落腳點，令該類租賃個案持續增加。