葵涌iCITY本月錄近30宗租賃 平均月租1.2萬｜工廈市況

發展商金朝陽集團早前於iCITY一樓平台舉辦大型派對，並邀請了包括戴月及關嘉敏等二百多名Youtuber及藝人出席。

隨着美國及香港在本月中雙雙下調息率，減息周期終於降臨，迅即帶動整體物業市場的二手及租賃成交，連帶新式工廈的租賃亦被激活。利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，金朝陽集團發展的葵涌新式工廈項目iCITY自今年初入伙後，租賃市場反應熱烈，在過去一個月錄得近30宗租賃成交，而在過去一星期，平均月租達12,000元水平，呎租最高錄29元。

朱亮恒指，上述租賃成交個案當中最高呎租為一個中層工作間，建築面積約444方呎，附帶精美裝修，日前以約12,880元租出，折合每平方呎租金約29元。據悉，業主以約415萬元購入上述單位，現享租金回報約3.7厘。