蓄勢待發｜YOHO WEST成焦點 逾4600伙新盤9月出擊

新盤市場8月在長江實業集團(1113)以震撼價推售「親海駅」刺激下，全月錄約1,200宗成交，較7月約640宗，升約88%。據本報統計，9月最少9個新盤有望推售，涉逾4,600伙，新界西成為主戰場，佔近七成，當中新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作的天水圍「YOHO WEST」第1期提供1,393伙成焦點。分析指，息口前景仍未明朗，相信新盤為求銷量，繼續低開搶客。

此外，同系元朗The YOHO Hub第C期有望短期內取得入伙紙，將以現樓方式發售，資料顯示，該期由第6座及第8座組成，提供939伙，項目位處元朗站上蓋，具有鐵路優勢。

對於近期新盤以低價推售，雷霆認為，發展商各有推盤及開價策略，集團向來以市價推盤，價錢是買家及市場所接受。

新地副董事總經理雷霆表示，「YOHO WEST」預計最快本月取得預售樓花同意書，正籌備售樓說明書及示範單位，最快月底推售。代理總經理胡致遠稱，整個天榮站物業發展項目分為兩期發展，「YOHO WEST」第1期提供1,393伙，涵蓋戶型多元化，定價參考港鐵站上蓋項目，預計入伙日期為明年9月30日，樓花期長約13個月。

啟德海灣第1期提供逾千伙

嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作的「啟德海灣」第1期目標月內推出。嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，整個「啟德海灣」分兩期發展，共涉2,138伙，將率先推出第1期，涉1,017伙，標準單位戶型涵蓋一房至三房，主打兩房單位。

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映築已屆現樓 市建局擬推售餘下單位

恒基地產(012)及市區重建局合作的長沙灣「映築」已屆現樓，市建局有意將其持有的剩餘單位推出市場，涉及18伙，當中戶型涵蓋一房、兩房及三房，實用面積323至769方呎。該盤銷售代理恒地指，將於短期內公布最新銷售詳情。

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料續低開搶客 新界區項目減幅較大

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，息口前景仍未明朗，相信新盤為求銷量，發展商維持低開搶客，估計新界區項目的減幅會較大，因該區以剛需客為主。若然開價吸引，市場反應良好，預計9月一手成交量可保持1,000宗以上水平。