蔚藍東岸單日沽2伙及車位 套現逾4428萬｜油塘新盤

是次成交的第1座10樓B室，成交價2,568萬元，呎價20,511元，實用面積1,252方呎，為四房雙套連儲物室及洗手間間隔。單位設有私人升降機大堂，私隱度極高，廳房同向均可享遼闊維多利亞港海景，屬項目最前排單位，與海濱僅約15米之隔。主人房更配備曲尺大窗，將魔鬼山及藍塘海峽山水美景盡收眼底，而主人浴室則設有英國Victoria+Albert貴妃缸。

五礦地產(230)油塘現樓新盤「蔚藍東岸」最新連沽2伙及一個車位，總套現超過4,428萬元。成交單位包括第1座10樓B室及第1座17樓E室，兩組買家均來自將軍澳區，購入作自住用途，顯示項目憑藉其舒適環境及交通便利性，持續吸引實力買家。

另一個成交單位為第1座17樓E室，消息指買家以逾1,860萬購入1個單位及車位，單位實用面積855方呎，屬三房連儲物室及洗手間間隔，同樣享有維港海景。

五礦地產營銷及市務總監黃少鴻對是次成交表示欣喜，並指出近期不少買家為區內換樓客，充分反映項目在地理位置、維港海景與生活配套方面的綜合優勢。海景單位配合私人升降機大堂等設計，在保障住戶私隱的同時，亦提升居住品質。項目累積成交金額突破45億元，印證市場對項目的認可，感謝買家的持續支持。未來將繼續推出一系列優質單位，滿足市場對高端住宅的需求，並有信心隨著樓市回暖，項目的銷情將持續攀升。至於「蔚藍東岸」今年售出55伙，套現逾6.3億元。