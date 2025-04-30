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地產
2025-04-30 17:53:13

蔚藍東岸推「五一黃金周」限時優惠 最高可獲8萬現金回贈｜油塘新盤

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蔚藍東岸推「五一黃金周」限時優惠 最高可獲8萬現金回贈｜油塘新盤

為慶祝五一黃金周，四大代理包括中原地產、利嘉閣地產等，將聯合推出「10,000元購物禮券」活動予成功轉介的「蔚藍東岸」現有住戶。

五礦地產(230)油塘現樓新盤「蔚藍東岸」特別推出「五一黃金周」限時現金回贈優惠，由今年51日至515日期間，凡購買指定單位的買家，可尊享現金回贈禮遇。購買兩房單位可獲30,000元現金回贈；購買三房單位可獲 50,000元現金回贈；購買四房單位可獲80,000元現金回贈。

五礦地產營銷及市務總監黃少鴻表示，「蔚藍東岸」擁有市中心罕有的270度海景景致，同時具備陸路和水路之便，交通完善。未來隨著預計於2026年全面通車的六號幹線，九龍東與西九龍高鐵站之間的交通效率將大幅提升。項目自推出以來廣受市場歡迎，約兩成買家姓名為普通話拼音人士，反映項目吸引力跨越本地及內地市場。適逢五一黃金周特別推出限時優惠，冀讓更多有志晉身臨海優尚生活的買家，輕鬆成為項目業主。

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夥代理送購物禮券予成功轉介的現有住戶

另外，為慶祝五一黃金周，四大代理包括中原地產、利嘉閣地產等，將聯合推出「10,000元購物禮券」活動。於今年51日至515日成功向上述代理轉介選購蔚藍東岸的一手買家的本項目現有住戶，即可獲贈「10,000 購物禮券」，名額有限，送完即止。

截至今年429日，項目累售458伙，套現逾41億元。「蔚藍東岸」共提供688伙，實用面積由237至2,136方呎，戶型涵蓋開放式至四房。

即睇油塘新盤蔚藍東岸最新資訊 (House730)

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