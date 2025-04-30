蔚藍東岸推「五一黃金周」限時優惠 最高可獲8萬現金回贈｜油塘新盤

五礦地產(230)油塘現樓新盤「蔚藍東岸」特別推出「五一黃金周」限時現金回贈優惠，由今年5月1日至5月15日期間，凡購買指定單位的買家，可尊享現金回贈禮遇。購買兩房單位可獲30,000元現金回贈；購買三房單位可獲 50,000元現金回贈；購買四房單位可獲80,000元現金回贈。

五礦地產營銷及市務總監黃少鴻表示，「蔚藍東岸」擁有市中心罕有的270度海景景致，同時具備陸路和水路之便，交通完善。未來隨著預計於2026年全面通車的六號幹線，九龍東與西九龍高鐵站之間的交通效率將大幅提升。項目自推出以來廣受市場歡迎，約兩成買家姓名為普通話拼音人士，反映項目吸引力跨越本地及內地市場。適逢五一黃金周特別推出限時優惠，冀讓更多有志晉身臨海優尚生活的買家，輕鬆成為項目業主。